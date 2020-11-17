Более 1% респондентов рассматривали возможность самоубийства в течение последнего года.

Об имеющихся симптомах депрессии заявляют 12,4% опрошенных украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные во время онлайн-презентации результаты исследования STEPS относительно распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний в Украине.

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12,4% респондентов сообщили о симптомах депрессии (8,7% мужчин и 16,2% женщин).

В то же время, имели депрессию, диагностированную медицинским работником, всего 3% опрошенных.

Кроме того, 1,1% заявили, что рассматривали возможность самоубийства в течение последнего года.

***Исследование проводилось Всемирной организацией здравоохранения, Министерством здравоохранения Украины, Центром общественного здоровья Минздрава, Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко при поддержке Всемирного банка.

Первый этап исследования состоялся в 2019 году. Тогда опросили 7 тыс. 700 респондентов в возрасте от 18 до 69 лет на всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Метод исследования - интервью с глазу на глаз по месту жительства респондента, а также антропометрические и биохимические измерения, в частности анализы мочи и крови и измерение веса, роста и тому подобное. Второй этап исследования продолжался в течение 2020 года и заключался в анализе полученных данных.

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Автор: Антонина Доломанжи