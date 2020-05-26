Больной находится в инфекционном отделении медицинского учреждения, состояние его здоровья удовлетворительное.

У полицейского из состава Объединенных сил подтверждено заболевание COVID-19.

Правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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"Больной находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное. Все, кто контактировал с ним в последнее время, изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция. Также контактные лица прошли медицинский осмотр и тестирование на COVID-19", - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее УНИАН, в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зарегистрировано три новых случая COVID-19.

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