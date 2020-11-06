За пребывание в общественных зданиях, в транспорте во время действия карантина без респираторов или масок, закрывающих нос и рот, грозит штраф до 255 грн.

Верховная Рада приняла правительственный закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19 (№ 3891).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение без обсуждения и с последующим внесением технико-юридчних правок, проголосовали 262 народных депутата из 344 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом, в частности устанавливается, что пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет за собой наложение штрафа в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 грн).

Кроме того, законом предусматривается реализация полномочий исполнительных комитетов (исполнительных органов) сельских, поселковых, городских советов по рассмотрению дел о таких административных правонарушениях, а также реализация полномочий органов Национальной полиции, органов государственной санитарно-эпидемиологической службы по составлению протоколов и рассмотрению дел о таком админправонарушении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Штрафы за неношение масок: кто и как будет штрафовать

4 ноября на заседании Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности министр здравоохранения Максим Степанов, говоря о положении законопроекта № 3891, отметил, что "штраф может взиматься на месте совершения административного нарушения исключительно с помощью безналичных платежных устройств".

Налагать такой штраф могут органы внутренних дел, Национальная полиция, уполномоченный орган здравоохранения, уполномоченные органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также органы местного самоуправления, добавил Степанов. Однако, по его словам, решение о наложении штрафа можно будет обжаловать в течение 10 дней.

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Автор: Татьяна Поляковская