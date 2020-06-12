Украинцев оштрафовали за нарушение самоизоляции на 4,3 миллиона гривень - Минздрав

Соблюдение гражданами самоизоляции контролируется Нацполицией, подчеркнул министр Максим Степанов.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что украинцы за время действия карантина свыше 2,2 тыс. раз нарушали правила самоизоляции, общая сумма штрафов составила 4,3 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.

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По словам Степанова, соблюдение гражданами самоизоляции контролируется Национальной полицией.

«По той статистике, которую я знаю (о самоизоляции - УНИАН), контролируемой в том числе через приложение "Дій. Вдома". Общее количество нарушений за все время - более 2 тыс. 200. Соответственно, штрафы налагаются Национальной полицией: 4,3 млн грн - это те цифры, которые я помню от Министерства внутренних дел», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине на утро 12 июня зарегистрировано 29 тыс. 753 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 870 летальных, 13 тыс. 567 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 683 новых случая заболевания.

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