Правоохранителям могут разрешить штрафовать граждан без защитной маски на месте.
Об этом в эфире 112 каналу сообщил главный санврач страны Виктор Ляшко.
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По его словам, в Раду уже подан соответствующий законопроект.
"В повестке дня следующей сессии Рады есть законопроект, который позволит Национальной полиции составлять протокол и штрафовать уже сразу на месте нарушителя", – заявил он.
На замечания ведущих, что делать в таком случае задыхающимся гражданам, Ляшко ответил: "Недавно было опубликовано исследование, которое показало позитивы и негативы от ношения маски. О том, что мы говорим, что от маски может уменьшаться количество или концентрация кислорода в крови, это было доказано как ложь".
"Если маска качественная, допущенная в производство и является доказанным средством индивидуальной защиты, она не вредит здоровью, а защищает. Мы должны говорить, что вопрос контроля и штрафов будет", – отметил санврач.
Во время действия карантинных ограничений украинцев могут штрафовать за отсутствие масок в общественных местах на сумму от 170 до 255 гривень. Для юридических лиц суммы штрафов составляют от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 400 гривень до 5 100 гривень).
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