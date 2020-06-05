Шпинат: чем полезный шпинат и как его употреблять

Весна — время есть зелень. Шпинат «накормит» организм целым набором витаминов, поможет его почистить, тонизирует и способствует похудению.

Шпинат – один из самых полезных листовых овощей, который, правда, еще не успел завоевать сердца украинцев. В основном шпинат выращивают или покупают те, кто придерживается здорового образа жизни. Однако этот лист – кладезь витаминов и микроэлементов, которые нужны каждому.

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У шпината нет ярко выраженного вкуса, как, скажем, у щавеля, зато витамины А и С, которые содержит в себе шпинат, не разрушаются в этом овоще даже при термической обработке, что редкость среди овощей.

Полезные свойства шпината

Этот листовой овощ имеет хорошую репутацию у врачей, поскольку далеко не каждое растение, которое употребляется в пищу, так же богато витаминами, микро- и макроэлементами, как листья шпината. Он обладает легким мочегонным, слабительным, противовоспалительным и тонизирующим действием.

Шпинат содержит магний, цинк, фосфор, йод, кальций, медь, марганец, селен. Он богат витаминами А, С, К, РР, Е и группы В, жирными кислотами, холинами, клетчаткой. Все это делает листья шпината идеальным тонизирующим средством, которое положительно влияет на многие системы и органы:

Шпинат выводит из организма шлаки и токсины, насыщает организм большим количеством витаминов и минералов, в том числе бета-каротином.

Благодаря высокому содержанию железа шпинат помогает гемоглобину стать активнее и лучше снабжать клетки кислородом;

Шпинат улучшает обмен веществ и способствует выработке организмом энергии;

Шпинат помогает нормализовать работу нервной системы;

Стимулирует работу поджелудочной железы и кишечника;

Оказывает положительное влияние на щитовидную железу;

Употребление шпината делает здоровее зубы и десны;

Шпинат предупреждает анемию и развитие опухолей, а также укрепляет кровеносные сосуды;

Употребление шпината полезно для здоровья глаз. Лютеин, который содержится в шпинате, улучшает остроту зрения и снижает утомляемость при работе за компьютером;

Возрастные изменения зрения, у людей, которые едят шпинат, появляются гораздо позже;

Шпинат повышает потенцию у мужчин, также он необходим женщинам при нарушениях цикла, бесплодии или частых выкидышах;

Шпинатные маски оказывают потрясающее воздействие на кожу: делают ее шелковистой, чистой, подтянутой, устраняют морщины.

Опасные свойства шпината

Этот листовой овощ нужно есть только пока он молодой. Старые листья содержат в себе слишком много щавелевой кислоты, которая может навредить людям, страдающим от болезней почек, печени, мочевого пузыря.

Противопоказан шпинат также при подагре, ревматизме, заболеваниях 12-перстной кишки, печени и желчевыводящих путей. С осторожностью нужно относиться к листьям аллергикам, шпинат может вызывать аллергию.

Как выбрать и хранить шпинат

Шпинат можно вырастить и самому в квартире, этот листовой овощ не прихотлив. Замочите на несколько дней семена в воде, затем высыпьте их в подготовленную бороздку в горшке с землей. Полейте, засыпьте землей углубление и накройте ящик прозрачной пленкой – так побеги появятся раньше. Через пару дней ростки начнут пробиваться, и примерно через неделю или полторы листья можно будет есть.

Покупая шпинат, обратите внимание на листья – они должны быть упругие и яркие, без пятен, гнили, плесени или следов вредителей. Хранить листья нужно в холодильнике, так они останутся свежими дольше, до 8 дней – поставьте пучок в воду и оставьте на полке.

Шпинат продается и в замороженном виде. Заморозить свежий шпинат можно и самому, листья прекрасно хранятся.

Использование в кулинарии

Листья шпината отваривают, тушат, готовят на пару, используют в качестве начинки для пирогов и блинчиков, добавляют в тесто для лавашей и лепешек. Шпинат имеет очень яркий зеленый пигмент, поэтому листья могут добавлять в тесто не только для вкуса, но и для его окрашивания в зеленый цвет.

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Свежий шпинат используют в салатах, соусах, холодных закусках. Шпинат добавляют в супы как дополнительный компонент, так и делают крем-супы из шпината. Листья хорошо подходят к мясу и станут отличным дополнением к овощным рагу, омлетам, пудингам.

Что приготовит со шпинатом

Идей, как приготовить шпинат — множество. Предлагаем приготовить легкий, питательный и исключительно полезный смузи — для тех, кто хочет похудеть и хорошо выглядеть к лету.

Смузи со шпината

Полстакана шпината

Половинка мякоти зрелого авокадо

Мякоть 1 банана

1 стакан нежирного молока или йогурта

Мед и лед — по желанию.

Измельчите и смешайте все ингредиенты в блендере. Приятного аппетита!



Шпинатный торт

Шпинат воспринимают как ингредиент для соленых блюд, но и сладости из него можно приготовить тоже. Например – шпинатный торт, лакомый кусочек которого захочет попробовать каждый.

Понадобится для бисквита : 200 г муки, 200 г сахара, 150 г шпината, 4 куриных яйца, 2 белка, 80 мл растительного масла, 1 ст. л. лимонной цедры, 2,5 ч. л. разрыхлителя теста

П онадобится для начинки: 500 г рикотты, 400 г клубники, 300 г сметаны, 150 г сахарной пудры, 1 щепотка ванилина.

Приготовление:

Шпинат, растительное масло и измельченную лимонную цедру положи в чашу блендера и преврати в пюре, чтобы получилась плотная масса. Добавь в нее желток, 50 г сахара и снова разбей блендером. Получится жидкая шпинатная основа яркого зеленого цвета.

3 яичных желтка смешай с 80 г сахара, взбей миксером до увеличения массы в объеме и растворения сахара. Добавь шпинатную массу, тщательно все перемешай до однородности.

6 яичных белков взбей в отдельной посуде, пока не получится пышная масса белого цвета, хорошо держащая форму. Порциями добавь ее в зеленую заготовку теста, размешай. После – через мелкое ситечко просей в тесто муку и разрыхлитель.

Испеки бисквит при 180 градусах, не более 50 минут. После – 10 минут подержи в духовке с открытой дверцей.

Когда бисквит остынет, срежь тонкий коричневый слой, раздели корж на три одинаковые пласта.

Приготовь крем: сметану соедини с сахарной пудрой и ванилином, взбей до состояния воздушного крема. Добавь взбитую рикотту и перемешай со сметанной массой.

Клубнику помой, просуши и нарежь плоскими ломтиками.

Собери и укрась торт: на коржи намазывай крем, укладывай нарезанную клубнику. Сделай из крема шапочку для торта, уложи самую красивую клубнику и подавай на стол.

Салат со шпинатом

Для блюда понадобится шпинат – 500 г, щавель – 200 г, зеленый лук – 100 г, молодые стебли чеснока – 2 штуки, яйцо вареное – 2 штуки, 3-4 оливки, сок лимона – 1 ст. ложка, 2-3 ст. ложки масла, соль и перец – по вкусу.

Шпинат и щавель перебрать, помыть, мелко нарезать, зеленый лук и чеснок покрошить, яйцо порезать соломкой, все смешать. Заправить салат лимонным соком, маслом и специями.

Зеленые щи с яйцом

Шпинат – 250 г, щавель – 150 г, лук – 1 шт., картофель – 3-4 шт., масло топленое – 25 г, яйцо вареное – 1 шт., сметана, петрушка, соль, перец – по вкусу.

Промойте и переберите листья. Перетрите их, но по отдельности. Лук поджарьте на масле до мягкости. В кипящую воду отправьте картофель, через 10 минут добавьте лук и петрушку. Затем добавьте зеленую смесь, проварите 5-7 минут. Посолите, поперчите, проварите еще 3 минуты. Яйцо и сметану добавьте в тарелку перед подачей.

Шпинат: польза и вред (видео)

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