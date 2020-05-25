Шмыгаль поручил создать в Украине трехмесячный запас средств борьбы с COVID-19

Также премьер поручил организовать лаборатории, которые смогут сертифицировать средства индивидуальной защиты.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать трехмесячный запас средств борьбы с COVID-19.

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Как передает пресс-служба правительства, об этом он заявил на совещании по медицинским закупкам, связанным с предотвращением распространения коронавируса.

Открывая заседание, глава правительства подчеркнул, что приоритетом в госзакупках должна быть локализация, то есть, в первую очередь должны закупаться товары украинского производства. Премьер-министр дал поручение Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства предоставить перечень производителей средств индивидуальной защиты, лекарств, оборудования. Все требования к производителям должны быть унифицированы, отметил глава правительства.

Также Шмыгаль дал протокольное поручение организовать лаборатории, которые смогут сертифицировать средства индивидуальной защиты.

«Необходимо четко определить, что обеспеченность средствами индивидуальной защиты должна быть из расчета на три месяца. Хотим сейчас сформировать такой запас в больницах первой волны», - цитирует премьера его пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 25 мая зарегистрировано 21 тысяча 245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7 тыс. 234 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.

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