В Одессе планируют с 1 сентября начать обучение в школах в обычном режиме

Руководство города заявляет, что возьмет на себя ответственность за открытие школ. Чиновники посоветуются с директорами школ, родительскими комитетами и старшеклассниками.

В Одессе планируют с 1 сентября начать в школах учебный процесс в обычном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно сегодня во время совещания в мэрии.

Городской голова Геннадий Труханов поручил директору департамента образования и науки Одесского горсовета Елене Буйневич сейчас, во время проведения внешнего независимого тестирования изучить вопрос о том, как можно организовать с 1 сентября учебный процесс, соблюдая необходимые санитарные нормы, социальную дистанцию и пр.

На совещании отмечалось, что образовательный процесс в режиме онлайн не может обеспечить детям соответствующую подготовку - они не усваивают учебный материал и т. д.

«Нужна ответственность? Будем брать на себя ответственность», - заявил мэр.

Он поручил Буйневич собрать директоров всех школ, педсоветы, родительские комитеты и парламент старшеклассников (молодежная инициатива), чтобы выслушать их мнения.

По его словам, парламент старшеклассников - дети, но хорошо организованные, грамотные, ответственные, со своим мнением, которое они умеют отстаивать.

Как подчеркнул Труханов, нельзя просто вводить тотальные запреты, а потом отменять их под воздействием людей, которые выходят на протестные акции.

«Потом (после протестов - УНИАН) говорим: «Ой, извините, мы не то сделали…», и все разрешают. У нас дети все это очень быстро понимают. Чтобы потом не вышли (на протесты - УНИАН) старшеклассники, школьники и сказали, мол, дайте нам возможность учиться», - акцентировал Труханов.

Он добавил, что после вышеназванного совместного собрания будет принято соответствующее решение на заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram