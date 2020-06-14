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Шизофрения: основная информация о болезни и ее лечении

06:45, 14 июня 2020
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Шизофрения / фото ua.depositphotos.com

Читайте такжеГепатит B: симптомы, диагностика и лечениеНаиболее частыми проявлениями болезни являются слуховые галлюцинации, параноидный бред, дезорганизованность речи и мышления.

Шизофрения: возможные причины

По мнению ученых, зачастую толчком для развития заболевания становится переутомление, стресс или длительная психотравмирующая ситуация.

Также большое значение имеет генетическая предрасположенность.

Однако, у некоторых людей заболевание развивается на фоне полного психического благополучия.

Шизофрения: признаки и симптомы

Это одно из самых спорных психиатрических заболеваний. Симптомы настолько разнообразны, что ученые до сих пор спорят, единая ли это болезнь или все же совокупность различных синдромов.

Шизофрения симптомы / фото ua.depositphotos.com

Среди основных симптомов шизофрении выделяют:

  • галлюцинации (в основном речь идет о слуховых галлюцинациях, которые могут проявляться как в виде одного голоса, комментирующего действия больного или отдающего приказы, так и в виде двух или более голосов, ведущих разговор друг с другом);
  • бред (больной может верить, что его кто-то преследует, контролирует его жизнь, а также он может страдать, к примеру, бредом величия);
  • деперсонализация (больной воспринимает себя как бы со стороны и теряет возможность управлять своими эмоциями и телом);
  • дереализация (окружающий мир больному кажется ненастоящим или отдаленным);
  • дезорганизация речи и мышления (обрывистая речь, несвязные и быстро меняющиеся образы).
  • нарушение абстрактного мышления (человек теряет способность мыслить образно);
  • отсутствие желаний и стремлений (больные могут не только не хотеть делать что-либо, но и переставать ухаживать за собой и соблюдать правила гигиены);
  • апатия (больной становится равнодушным ко всему происходящему);
  • аутизм (больной  теряет интерес к внешнему миру и погружается в свой собственный внутренний мир).

Шизофрения: лечение

Согласно медицинской практике, лечение острых приступов шизофрении проходит в больнице, а все остальное время пациенты лечатся дома.

Шизофрения лечение / фото ua.depositphotos.com

До сих пор не существует радикального метода лечения. Вместе с тем соблюдение назначенной терапии каждому пациенту индивидуально позволяет уменьшить количество галлюцинаций и бреда, а также снизить вероятность рецидива.

Обычно лечащий врач назначает пациентам ряд антипсихотических препаратов. Важную роль в терапии заболевания играет социальная адаптация, общение, прививание навыков взаимодействия с другими людьми.

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