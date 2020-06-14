Шизофрения: основная информация о болезни и ее лечении

Все, что нужно знать об одном из самых спорных психиатрическом заболевании.

Шизофрения – это психическое расстройство, характеризующееся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.

Читайте такжеГепатит B: симптомы, диагностика и лечениеНаиболее частыми проявлениями болезни являются слуховые галлюцинации, параноидный бред, дезорганизованность речи и мышления.

Шизофрения: возможные причины

По мнению ученых, зачастую толчком для развития заболевания становится переутомление, стресс или длительная психотравмирующая ситуация.

Также большое значение имеет генетическая предрасположенность.

Однако, у некоторых людей заболевание развивается на фоне полного психического благополучия.

Шизофрения: признаки и симптомы

Это одно из самых спорных психиатрических заболеваний. Симптомы настолько разнообразны, что ученые до сих пор спорят, единая ли это болезнь или все же совокупность различных синдромов.

Среди основных симптомов шизофрении выделяют:

галлюцинации (в основном речь идет о слуховых галлюцинациях, которые могут проявляться как в виде одного голоса, комментирующего действия больного или отдающего приказы, так и в виде двух или более голосов, ведущих разговор друг с другом);

(в основном речь идет о слуховых галлюцинациях, которые могут проявляться как в виде одного голоса, комментирующего действия больного или отдающего приказы, так и в виде двух или более голосов, ведущих разговор друг с другом); бред (больной может верить, что его кто-то преследует, контролирует его жизнь, а также он может страдать, к примеру, бредом величия);

(больной может верить, что его кто-то преследует, контролирует его жизнь, а также он может страдать, к примеру, бредом величия); деперсонализация (больной воспринимает себя как бы со стороны и теряет возможность управлять своими эмоциями и телом);

(больной воспринимает себя как бы со стороны и теряет возможность управлять своими эмоциями и телом); дереализация (окружающий мир больному кажется ненастоящим или отдаленным);

(окружающий мир больному кажется ненастоящим или отдаленным); дезорганизация речи и мышления (обрывистая речь, несвязные и быстро меняющиеся образы).

(обрывистая речь, несвязные и быстро меняющиеся образы). нарушение абстрактного мышления (человек теряет способность мыслить образно);

(человек теряет способность мыслить образно); отсутствие желаний и стремлений (больные могут не только не хотеть делать что-либо, но и переставать ухаживать за собой и соблюдать правила гигиены);

(больные могут не только не хотеть делать что-либо, но и переставать ухаживать за собой и соблюдать правила гигиены); апатия (больной становится равнодушным ко всему происходящему);

(больной становится равнодушным ко всему происходящему); аутизм (больной теряет интерес к внешнему миру и погружается в свой собственный внутренний мир).

Шизофрения: лечение

Согласно медицинской практике, лечение острых приступов шизофрении проходит в больнице, а все остальное время пациенты лечатся дома.

До сих пор не существует радикального метода лечения. Вместе с тем соблюдение назначенной терапии каждому пациенту индивидуально позволяет уменьшить количество галлюцинаций и бреда, а также снизить вероятность рецидива.

Обычно лечащий врач назначает пациентам ряд антипсихотических препаратов. Важную роль в терапии заболевания играет социальная адаптация, общение, прививание навыков взаимодействия с другими людьми.

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