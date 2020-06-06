Польза и вред шиповника: действие ягод на организм человека

Из высушенных ягод шиповника можно легко приготовить не просто вкусный, а невероятно полезный напиток.

Шиповник — многолетний кустарник, который ранней весной укрыт красивым розовым цветом, а в конце лета и начале сентября — спелыми плодами. В народе это растение называют «дикая роза».

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Польза шиповника

Повышает иммунитет.

Помогает избавиться от лишних килограммов.

Помогает в лечении артрита.

Лечит рак.

Предотвращает хронические заболевания.

Снижает уровень холестерина.

Укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Лечит цингу.

Помогает в лечении сахарного диабета.

Устраняет проблемы с пищеварением.

Полезен для печени и почек.

Обладает другими преимуществами.

Полезен для беременных.

Полезен при грудном вскармливании.

Улучшает здоровье кожи.

Защищает от ультрафиолетового излучения.

Оказывает заживляющее воздействие.

Улучшает состояние волос.

Действует как бальзам для волос.

Улучшает потенцию.

Лечит заболевания предстательной железы.

Как заваривать шиповник

Настой из сушеных плодов шиповника: 10 г плодов (1 столовую ложку) залейте 200 мл кипятка и настаивайте в термосе минимум в течение часа (тогда получится чай с небольшим профилактическим эффектом). Но лучше, если настой будет готовиться от 7 до 12 часов. Если хотите, чтобы шиповник отдал максимум полезных веществ, то предварительно измельчите ягоды.

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Отвар из сушеных плодов шиповника: пропорции те же, что и для настоя (то есть, из расчета 10 г сырья на 200 мл воды). Поместите ягоды в банку или в другую стеклянную посуду, залейте горячей (но не кипящей!) водой и поставьте на водяную баню. Доведите до кипения, убавьте огонь, накройте крышкой и варите в течение 10 минут, потом разомните плоды, поварите еще 5 минут.

Отвар из корня шиповника: 2 ст. ложки измельченного корня залейте двумя стаканами холодной воды, доведите до кипения и варите, не убавляя огонь, 15-20 минут. Перелейте в термос и настаивайте 2 часа, процедите. Принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день перед едой.

Настой из листьев шиповника: 1 ст. ложку измельченных сухих листьев залейте стаканом кипятка, настаивайте в течение двух часов, потом процедите. Принимайте по 2 столовых ложки 3-4 раза в день. Для нормализации пищеварения употребляйте настой через 30 минут после еды.

Вред шиповника

Плоды шиповника не рекомендуют употреблять людям, у которых:

повышена желудочная секреция (высокая кислотность);

есть предпосылки или уже развит гастрит или язвенная болезнь;

в анамнезе панкреатит;

есть склонность к аллергическим (дерматологическим) проявлениям;

образовываются тромбы в сосудах, развивается тромбофлебит;

развивается эндокардит (воспаление сердечной мышцы).

Шиповник может привести к:

ускорению истончения зубной эмали;

повышению кровяного давления;

развитию механической желтухи;

замедлению выделения желчи;

запорам.

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