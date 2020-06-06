Польза и вред шиповника: действие ягод на организм человека
Шиповник — многолетний кустарник, который ранней весной укрыт красивым розовым цветом, а в конце лета и начале сентября — спелыми плодами. В народе это растение называют «дикая роза».
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Польза шиповника
- Повышает иммунитет.
- Помогает избавиться от лишних килограммов.
- Помогает в лечении артрита.
- Лечит рак.
- Предотвращает хронические заболевания.
- Снижает уровень холестерина.
- Укрепляет сердечно-сосудистую систему.
- Лечит цингу.
- Помогает в лечении сахарного диабета.
- Устраняет проблемы с пищеварением.
- Полезен для печени и почек.
- Обладает другими преимуществами.
- Полезен для беременных.
- Полезен при грудном вскармливании.
- Улучшает здоровье кожи.
- Защищает от ультрафиолетового излучения.
- Оказывает заживляющее воздействие.
- Улучшает состояние волос.
- Действует как бальзам для волос.
- Улучшает потенцию.
- Лечит заболевания предстательной железы.
Как заваривать шиповник
Настой из сушеных плодов шиповника: 10 г плодов (1 столовую ложку) залейте 200 мл кипятка и настаивайте в термосе минимум в течение часа (тогда получится чай с небольшим профилактическим эффектом). Но лучше, если настой будет готовиться от 7 до 12 часов. Если хотите, чтобы шиповник отдал максимум полезных веществ, то предварительно измельчите ягоды.
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Отвар из сушеных плодов шиповника: пропорции те же, что и для настоя (то есть, из расчета 10 г сырья на 200 мл воды). Поместите ягоды в банку или в другую стеклянную посуду, залейте горячей (но не кипящей!) водой и поставьте на водяную баню. Доведите до кипения, убавьте огонь, накройте крышкой и варите в течение 10 минут, потом разомните плоды, поварите еще 5 минут.
Отвар из корня шиповника: 2 ст. ложки измельченного корня залейте двумя стаканами холодной воды, доведите до кипения и варите, не убавляя огонь, 15-20 минут. Перелейте в термос и настаивайте 2 часа, процедите. Принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день перед едой.
Настой из листьев шиповника: 1 ст. ложку измельченных сухих листьев залейте стаканом кипятка, настаивайте в течение двух часов, потом процедите. Принимайте по 2 столовых ложки 3-4 раза в день. Для нормализации пищеварения употребляйте настой через 30 минут после еды.
Вред шиповника
- Плоды шиповника не рекомендуют употреблять людям, у которых:
- повышена желудочная секреция (высокая кислотность);
- есть предпосылки или уже развит гастрит или язвенная болезнь;
- в анамнезе панкреатит;
- есть склонность к аллергическим (дерматологическим) проявлениям;
- образовываются тромбы в сосудах, развивается тромбофлебит;
- развивается эндокардит (воспаление сердечной мышцы).
Шиповник может привести к:
- ускорению истончения зубной эмали;
- повышению кровяного давления;
- развитию механической желтухи;
- замедлению выделения желчи;
- запорам.
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