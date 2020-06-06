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Польза и вред шиповника: действие ягод на организм человека

06:07, 06 июня 2020
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Шиповник / фото ua.depositphotos.com

Шиповник — многолетний кустарник, который ранней весной укрыт красивым розовым цветом, а в конце лета и начале сентября — спелыми плодами. В народе это растение называют «дикая роза». 

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Польза шиповника

  • Повышает иммунитет.
  • Помогает избавиться от лишних килограммов.
  • Помогает в лечении артрита.
  • Лечит рак.
  • Предотвращает хронические заболевания.
  • Снижает уровень холестерина.
  • Укрепляет сердечно-сосудистую систему.
  • Лечит цингу.
  • Помогает в лечении сахарного диабета.
  • Устраняет проблемы с пищеварением.
  • Полезен для печени и почек.
  • Обладает другими преимуществами.
  • Полезен для беременных.
  • Полезен при грудном вскармливании.
  • Улучшает здоровье кожи.
  • Защищает от ультрафиолетового излучения.
  • Оказывает заживляющее воздействие.
  • Улучшает состояние волос.
  • Действует как бальзам для волос.
  • Улучшает потенцию.
  • Лечит заболевания предстательной железы.
Как заваривать шиповник / фото ua.depositphotos.com

Как заваривать шиповник

Настой из сушеных плодов шиповника: 10 г плодов (1 столовую ложку) залейте 200 мл кипятка и настаивайте в термосе минимум в течение часа (тогда получится чай с небольшим профилактическим эффектом). Но лучше, если настой будет готовиться от 7 до 12 часов. Если хотите, чтобы шиповник отдал максимум полезных веществ, то предварительно измельчите ягоды.

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Отвар из сушеных плодов шиповника: пропорции те же, что и для настоя (то есть, из расчета 10 г сырья на 200 мл воды). Поместите ягоды в банку или в другую стеклянную посуду, залейте горячей (но не кипящей!) водой и поставьте на водяную баню. Доведите до кипения, убавьте огонь, накройте крышкой и варите в течение 10 минут, потом разомните плоды, поварите еще 5 минут.

Отвар из корня шиповника: 2 ст. ложки измельченного корня залейте двумя стаканами холодной воды, доведите до кипения и варите, не убавляя огонь, 15-20 минут. Перелейте в термос и настаивайте 2 часа, процедите. Принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день перед едой.

Настой из листьев шиповника: 1 ст. ложку измельченных сухих листьев залейте стаканом кипятка, настаивайте в течение двух часов, потом процедите. Принимайте по 2 столовых ложки 3-4 раза в день. Для нормализации пищеварения употребляйте настой через 30 минут после еды.

Польза и вред шиповника / фото ua.depositphotos.com

Вред шиповника

  • Плоды шиповника не рекомендуют употреблять людям, у которых:
  • повышена желудочная секреция (высокая кислотность);
  • есть предпосылки или уже развит гастрит или язвенная болезнь;
  • в анамнезе панкреатит;
  • есть склонность к аллергическим (дерматологическим) проявлениям;
  • образовываются тромбы в сосудах, развивается тромбофлебит;
  • развивается эндокардит (воспаление сердечной мышцы). 

Шиповник может привести к:

  • ускорению истончения зубной эмали;
  • повышению кровяного давления;
  • развитию механической желтухи;
  • замедлению выделения желчи;
  • запорам.

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