"Стало неожиданностью": у замглавы Житомирского облсовета обнаружили коронавирус

Он отметил, что все, кто с ним контактировал, проинформированы и самоизолированы.

Первый заместитель председателя Житомирского областного совета Сергей Крамаренко сообщил об обнаружении у него коронавирусной инфекции COVID-19.

Читайте такжеВрач рассказала, от чего зависит жизнь пациента при коронавирусной инфекции

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

«Уважаемые друзья, хочу вам сообщить, что у меня в четверг вечером обнаружили вирус COVID-19. Для меня это стало неожиданностью, но я понимаю, что контактирую с большим количеством людей со всей Житомирщины и Украины, поэтому и уберечься было почти нереально. Самочувствие на данный момент нормальное, настроение боевое. Нахожусь дома на самоизоляции», – написал Крамаренко.

Он отметил, что все, кто с ним контактировал, проинформированы и самоизолированы.

По данным Минздрава, по состоянию на 9:00 2 мая в Житомирской области подтверждено 393 случая коронавирусной инфекции.