На сегодня три или более фактора риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний имеют почти треть украинцев.

Три или более факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний имеют почти треть украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные во время онлайн-презентации результаты исследования STEPS по распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний в Украине.

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К факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний относятся ежедневное потребление табака, потребление менее 5 порций фруктов и овощей в день, недостаточная физическая активность, избыточный вес, повышенное кровяное давление.

Так, по данным исследования, три или больше факторов в целом имеют 32,8% населения (39,9% мужчин и 25,2% женщин).

В то же время среди населения в возрасте от 18 до 44 лет комбинированные факторы риска ССЗ имеют 21,9% (28,6% мужчин и 13,8% женщин), а среди населения от 45 до 69 лет - 47,1% (57% мужчин и 38,2% женщин).

Кроме того, проведенные анализы показывают, что 40,7% украинцев имеют повышенный уровень общего холестерина, 7,1% - повышенный уровень глюкозы в крови, у 8,8% - нарушена гликемия.

По результатам исследования, 34,8% украинцев имеют повышенное артериальное давление.

*** Исследование проводилось Всемирной организацией здравоохранения, Министерством здравоохранения Украины, Центром общественного здоровья Минздрава Украины, Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко при поддержке Всемирного банка.

Первый этап исследования состоялся в 2019 году. Тогда опросили 7 тыс. 700 респондентов в возрасте от 18 до 69 лет на всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Метод исследования - интервью с глазу на глаз по месту жительства респондента, а также антропометрические и биохимические измерения, в частности, анализы мочи и крови и измерение веса, роста и др. Второй этап исследования продолжался в течение 2020 года и заключался в анализе полученных данных.

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Автор: Антонина Доломанжи