Собирая грибы, которые еще иногда называют "лесным мясом", важно правильно их выбирать.

В разгар сезона грибов немало людей охотно собирают эти дары леса. Важно знать, какие грибы можно есть, а какие – нет. Из около 2 тысяч видов грибов в Украине съедобными являются максимум 500.

Польза грибов

Читайте такжеОтравление грибами: как избежать, симптомы и первая помощьВ грибах мало калорий, жиров и холестерина, но много питательных веществ. Они содержат, в частности, белок, клетчатку, калий, витамин D, кальций. Также в их состав входят витамины группы B, медь и селен.

Иногда грибы называют "лесным" или "растительным мясом", которое уместно и на пикнике, и на праздничном столе. Благодаря низкой калорийности они часто становятся частью рациона людей, стремящихся снизить вес.

Съедобные грибы: самые популярные виды

Следует четко знать характерные признаки наиболее распространенных съедобных грибов, чтобы не спутать их с несъедобными. Есть определенные самые известные съедобные грибы, представляющие особую ценность для грибников.

Белый гриб

Цвет шапки белого гриба может быть разнообразным – от красновато-коричневого до почти молочно-белого. Внешне она преимущественно приятный на ощупь, имеет слегка бархатистую фактуру, верхняя кожура плотно связана с мякотью, поэтому сложно от нее отделяется.

Ножка у этого гриба бочкообразная, а у старых – она цилиндрическая и толстая, может быть белого или насыщенно коричневого цвета.

Мякоть плотная и сочная, в основном мясистая. Срез не меняет цвет и остается белым.

Опенок

Часто эти грибы располагаются на пеньках в виде кольца.

У опенка гибкая, тонкая, порой довольно длинная ножка (может достигать 12-15 см), цвет которой варьируется от светло-медового до темно-коричневого тона. Ножка у многих опят "наряжена" в кольцо-юбочку.

Шапочка у опенка изящная пластинчатая, обычно закругленная книзу. Ее оттенок разный – от кремового или желтоватого цвета до красноватых тонов.

Масленок

Шапка у молодых грибов имеет полушаровидную, иногда коническую форму. Ее покрывает блестящая липкую кожура, покрывающая шляпку, из-за которой кажется, будто гриб сверху смазан маслом. Она может быть скользкой постоянно или только во время сырой погоды.

Ножка у маслят цилиндрической формы. Цвет беловатый с темным низом или совпадает с цветом шляпки.

Лисичка

Шапка и ножка лисичек являются одним целым, без видимых границ, даже цвет примерно один: от бледно-желтого до оранжевого.

Их шапка неправильной формы, плоская, с завернутыми, распростертыми волнистыми краями, вогнутая или вдавленная внутрь, у некоторых зрелых особей бывает воронкообразной.

Мякоть лисичек мясистая и плотная, волокнистая в области ножки, белого или желтоватого цвета, имеет кисловатый вкус и слабовыраженный запах сухофруктов. При нажатии поверхность гриба становится красной.

Сыроежка

Род сыроежек включает в себя не один десяток видов разнообразной окраски – от красного, коричневого, зеленого до желтого и белого. У них ломкая белая мякоть и светлые пластинки. Благодаря внешнему разнообразию у них есть очень опасные несъедобные двойники.

Сыроежка зеленая

Шапка широкая, сначала округлая, затем распростертая, диаметром до 18 см. Кожура зеленоватая, бледная, в центе буро-зеленая, легко снимается.

Ножка плотная, светло-кремовая, гладкая, без утолщений. Мякоть белая, ломкая, с приросшими к ножке кремовыми частыми пластинками.

Сыроежка волнистая

Шапка полушаровидная до 6-10 см диаметром, у старых грибов распростертая, при этом края остаются загнутыми и незначительно волнистыми. Заметна издалека благодаря красным тонам – красно-бордовым в центре и чуть светлее по краям.

Ножка правильной цилиндрической формы, кремово-белого цвета, в засушливую погоду приобретает розовый оттенок.

Сыроежка пищевая

Диаметр шляпки этого гриба может варьировать от 5 до 9 см, имеет округлую полусферическую форму. Обычно она окрашена в розовый или розово-коричневый цвет, на ощупь чуточку клейкая, мясистая.

Ножки невысокие, имеют цилиндрическую форму, ровные, книзу несколько изящные, белые.

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Автор: УНИАН