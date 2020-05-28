Санэпидемслужбу не будут восстанавливать как отдельный орган - Степанов

В Минздраве рассматривают вопрос о создании противоэпидемиологической службы именно в составе министерства.

Государственную санитарно-эпидемиологическую службу не будут восстанавливать как отдельный орган.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопросы журналистов.

«О выделении в отдельный орган центральной исполнительной власти - такой вопрос мы пока не рассматриваем, мы рассматриваем создание противоэпидемиологической службы именно в составе Минздрава, которая бы выполняла очень четкий функционал», - отметил Степанов.

По его словам, противоэпидемическая служба будет отвечать за «проведение всех мероприятий, установление, в частности, инфекционного контроля, реагирование на соответствующие ситуации силами тех специалистов, которые должны быть у этой службы».

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Справка УНИАН. Кабинет министров постановлением от 29 марта 2017 г. № 348 «Некоторые вопросы Государственной санитарно-эпидемиологической службы» отменил решение о реорганизации Государственной санитарно-эпидемиологической службы путем ее присоединения к Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и ликвидировал ГосСЭС.

При этом правительство возложило на Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей задачи и функции по реализации государственной политики в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения и по осуществлению контроля за соблюдением требований санитарного законодательства (кроме функций по реализации государственной политики в сфере эпидемиологического надзора и в сфере гигиены труда и функций по осуществлению дозиметрического контроля рабочих мест и доз облучения работников).

Как сообщал ранее УНИАН, в Украине после ослабления карантина возможна вторая волна коронавируса. Ее появление зависит от соблюдения социальной дистанции, скученности населения, и от того, какие мероприятия будет проводить правительство.

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