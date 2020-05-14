История с "самовольно выписанными" больными COVID-19 в Кривом Рогу получила продолжение

По мнению председателя областного совета, действия врача имели свою логику.

В Днепропетровской областной раде прокомментировали инцидент с участием главного врача больницы Кривого Рога, «самовольно выписавший» 15 инфицированных пациентов с COVID-19, двое из которых уже погибли.

Председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олийнык заявил, что в действиях этого врача была «логика», цитирует Радио Свобода.

Читайте такжеКоронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 14 мая (онлайн)

«Думаю, слишком рано говорить о том, что есть вина главного врача. Надо все тщательно исследовать, есть моменты, с которыми наши врачи сталкиваются впервые. Отправляя людей без симптомов на самоизоляцию домой, она, таким образом, очевидно, руководствовалась тем, что уберегает других пациентов от контактов. Есть логика в этих действиях», – сказал он.

Олейник сравнил случай в Кривом Роге со случаями других больниц мира, в частности Италии.

«В терапевтическом отделении умерла женщина, у которой уже после смерти был поставлен COVID-19. По цепи стали выявлять контактных с ним лиц. Выяснили, что произошел контакт между врачами и пациентами. Это, к сожалению, классическая ситуация для болезни, которая протекает без симптомов», – пояснил чиновник.

По словам Олейника, в больницы протестуют всех медиков. Самого же врача уже временно отстранили от работы, сообщают журналисты.

Как сообщал ранее УНИАН, 12 мая стало известно, что в Кривом Роге отстранили от работы главного больница 4-й городской больницы за «самовольную выписку» 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

На Днепропетровщине COVID-19 обнаружили у 781 человека, 82 человека выздоровели, 10 – умерли.