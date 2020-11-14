Министр здравоохранения Максим Степанов дал украинцам рекомендации по профилактике сахарного диабета.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отметив, что сегодня Всемирный день борьбы с сахарным диабетом.
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Степанов подчеркнул, что именно больные сахарным диабетом входят в группу риска лиц, у которых наблюдается тяжелое течение COVID-19. Также люди с диабетом чаще других умирают в результате осложнений коронавирусной болезни.
«Поэтому очень важно делать профилактику диабета, вести здоровый образ жизни, а это: придерживаться здорового питания, уменьшить количество сахара и насыщенных жиров, поддерживать нормальный вес тела, быть физически активным, чтобы хотя бы 150 минут в неделю вы были физически активными», - пояснил руководитель Минздрава.
По его словам, также для профилактики диабета очень важно избегать курения.
Согласно информации Минздрава, в Украине ныне 211411 больных сахарным диабетом получают инсулинотерапию.
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