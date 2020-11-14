Больные сахарным диабетом входят в группу риска лиц, у которых наблюдается тяжелое течение COVID-19. Также люди с диабетом чаще других умирают в результате осложнений коронавирусной болезни.

Министр здравоохранения Максим Степанов дал украинцам рекомендации по профилактике сахарного диабета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отметив, что сегодня Всемирный день борьбы с сахарным диабетом.

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Степанов подчеркнул, что именно больные сахарным диабетом входят в группу риска лиц, у которых наблюдается тяжелое течение COVID-19. Также люди с диабетом чаще других умирают в результате осложнений коронавирусной болезни.

«Поэтому очень важно делать профилактику диабета, вести здоровый образ жизни, а это: придерживаться здорового питания, уменьшить количество сахара и насыщенных жиров, поддерживать нормальный вес тела, быть физически активным, чтобы хотя бы 150 минут в неделю вы были физически активными», - пояснил руководитель Минздрава.

По его словам, также для профилактики диабета очень важно избегать курения.

Согласно информации Минздрава, в Украине ныне 211411 больных сахарным диабетом получают инсулинотерапию.

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Автор: Анна Бредихина