Минздрав после получения от компании-производителя обращения готов быстро зарегистрировать противоэпилептический препарат - министр

Регистрация лекарств в Украине возможна только после обращения компаний-производителей.

Министерство здравоохранения после получения от компании-производителя обращения готово быстро зарегистрировать противоэпилептический препарат «Сабрил» (Sabril).

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя петицию о необходимости зарегистрировать в Украине этот и ряд других медпрепаратов, которые без регистрации не могут завозить на территорию страны.

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«Если говорить о лекарственном средстве «Сабрил»: оно изготавливается компанией Sanofi, мы обратились к этой компании, чтобы они подали документы на регистрацию. Регистрация возможна только после обращения компании-производителя», - сказал он.

По словам Степанова, сразу после получения от Sanofi соответствующего досье Минздрав в очень сжатые сроки зарегистрирует «Сабрил», чтобы Украина могла его закупать и завозить официально.

Министр добавил, что за прошедшую неделю Минздрав подал компаниям-производителям 7 или 8 таких обращений относительно различных препаратов, в которых нуждаются украинцы.

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