"Лучше не ездить": в курортном селе зафиксировали вспышку COVID-19 среди сотрудников кафе

В Николаевской областной инфекционной больнице находится 4 пациентов с подтвержденным тестом на коронавирус.

В одном из местных кафе в селе Рыбаковка Коблевской ОТГ Николаевской области зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции.

Информацию об этом сооющила главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова, пишет издание НикВести.

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В данный момент в Николаевской областной инфекционной больнице находится 4 пациентов с подтвержденным тестом на коронавирус. Один из них утром, 18 июля, был переведен в реанимацию.

"Там (в Рыбаковке, - УНИАН) позитивных много и много контактных. Конечно, лабораторный центр знает, что ее закрывать надо было ещё 4 дня назад. В Рыбаковку лучше не ездить и не общаться с теми, кто там был", - сказала Светлана Федорова.

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