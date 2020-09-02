Крулько заболел коронавирусом / фото УНИАН
Народный депутат, член фракции "Батькивщина" Иван Крулько подтвердил, что заболел COVID-19.
Он написал в Facebook, что сдал тест на COVID-19 и тот оказался положительным.
"Со вчерашнего дня нахожусь на самоизоляции. Самочувствие как при нетяжелой форме гриппа. Выполняю все советы врачей и надеюсь быстро вернуться к работе", - отметил Крулько.
"Всем, кто уже пожелал мне выздоровления, спасибо за поддержку и заботу", - написал депутат и обнародовал результаты своего теста.
Крулько обнародовал результаты анализа на коронавирус / фото Иван Крулько, Facebook
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Что известно о состоянии Юлии Тимошенко, которая также заболела коронавирусом
- О болезни Юлии Тимошенко стало известно 23 августа.
- Соответствующую информацию подтвердила ее пресс-секретарь Марина Сорока. "Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!"- сообщила пресс-секретарь.
- По данным СМИ, вместе с Тимошенко covid – 19 заболели также ее дочь Евгения Тимошенко с мужем - Артуром Чечеткиным.
- В некоторых СМИ появилась информация о том, что Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ.
- Пресс-секретарь Тимошенко сообщила, что депутат находится в тяжелом состоянии и получает интенсивный курс терапии.
- Впоследствии появилась информация, что Тимошенко находится в критическом состоянии.
- Сегодня, 2 сентября, Тимошенко впервые прокомментировала свое самочувствие.
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