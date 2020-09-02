Депутат со вчерашнего дня находится на самоизоляции.

Народный депутат, член фракции "Батькивщина" Иван Крулько подтвердил, что заболел COVID-19.

Он написал в Facebook, что сдал тест на COVID-19 и тот оказался положительным.

"Со вчерашнего дня нахожусь на самоизоляции. Самочувствие как при нетяжелой форме гриппа. Выполняю все советы врачей и надеюсь быстро вернуться к работе", - отметил Крулько.

"Всем, кто уже пожелал мне выздоровления, спасибо за поддержку и заботу", - написал депутат и обнародовал результаты своего теста.

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Автор: Надя Пришляк