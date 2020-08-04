Украинцев нет на норвежском круизном лайнере, где произошла вспышка COVID-19 - МИД

На данный момент на карантине находятся 400 пассажиров и членов экипажа лайнера Roald Amundsen.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что украинских граждан нет на норвежском круизном лайнере Roald Amundsen, где произошла вспышка коронавирусной болезни COVID-19.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

"Проверила наша консул все с компанией - ни среди экипажа, ни среди пассажиров граждан Украины нет", - сказал Коваленко.

Ранее в МИД выясняли информацию о гражданстве лиц, которые находились на лайнере.

Как сообщает издание Euronews, по меньшей мере 36 человек на норвежском судне Roald Amundsen компании-оператора Hurtigruten инфицированны COVID-19.

По данным издания, 31 июля лайнер прибыл в порт Тромсе после семичасового плавание к архипелагу Шпицберген. Заражение сначала было подтверждено у четырех членов команды, после чего диагностировали весь экипаж и пассажиров известили, которые уже покинули судно после прибытия. На данный момент на карантине находятся 400 пассажиров и членов экипажа лайнера.

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