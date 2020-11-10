Исследования эффективности Ремдесивира при лечении COVID-19 до сих пор продолжаются.

Министерство здравоохранения начало распределение "Ремдесивира" по регионам.

Об этом говорится в сообщении Минздрава Facebook.

Степанов напомнил, что препарат используется в лечении пациентов с COVID-19.

"Много врачей, с которыми я сегодня общался, спрашивали меня насчет лекарственных средств для лечения COVID-19. Я хочу отметить, что сегодня начался распределение "Ремдисивира" в регионы. Этот препарат входит в наши клинические протоколы по оказанию медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции, а также широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира", – сказал министр.

Ранее ВОЗ сообщила, что "Ремдесивир" почти не снижает смертность из-за COVID-19. По данным организации, ни одно из лекарств, включая Ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон, не повлияло на шансы пациентов на выживание и не снизило случаи использования аппаратов искусственной вентиляции легких.

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Что такое Ремдесивир

Ремдесивир относится к классу лекарственных средств, известных как "нуклеозидные аналоги". Их широко используют при лечении рака, вирусов и различных инфекций. Они напоминают молекулы, известные как нуклеозиды, которые естественным образом встречаются в организме и являются важными строительными блоками РНК и ДНК. Некоторые вирусы "подманиваются" к включению аналогов в их генетический материал вместо реального. Это нарушает естественную химию вируса, тем самым уничтожая его способность к репликации и препятствуя его распространению.

Излечивает ли Ремдесивир от COVID-19

Исследование эффективности Ремдесивира при лечении COVID-19 и до сих пор продолжаются, но уже есть обнадеживающие признаки того, что он полезен для борьбы с болезнью, и особенно это касается пациентов в критическом состоянии.

1 мая Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) издало специальное экстренное разрешение на внутривенное применение препарата взрослым и детям, госпитализированным с COVID-19.

Ремдесивир также стал первым препаратом, который рекомендовала разрешить использовать в ЕС Европейская ассоциация лекарственных средств для борьбы с коронавирусом.

Ремдесивир в Украине: что известно

2 апреля Минздрав ввел единый протокол лечения больных COVID-19. Документом рекомендовано применение нескольких препаратов, среди которых «Ремдесивир».

Протокол предусматривает использование препаратов, которые зарегистрированы с другими показаниями или не зарегистрированы в Украине, но применяются в ряде стран мира для лечения отдельных групп пациентов с коронавирусной болезнью.

19 апреля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Министерство здравоохранения для лечения больных COVID-19 планирует закупить «Ремдесивир» в США.

25 июня появилась информация, что Европейское агентство по лекарственным средствам официально рекомендовало первый препарат для лечения COVID-19 - Veklury (Ремдесивир).

2 октября Степанов заявил, что в Минздраве до конца октября планируют обеспечить поставку в Украину препарата «Ремдесивир». По словам главы ведомства, этот препарат показал высокую эффективность в лечении коронавирусной болезни.

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Автор: УНИАН