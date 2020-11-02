Еще 2 апреля Минздрав ввел единый протокол лечения больных COVID-19 в Украине.
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"Да. Он есть в протоколе лечения, который утвержден Министерством здравоохранения. Уже проведены закупки и предоставлено разрешение Минздрава на его ввоз. Пока он не будет передаваться в аптеки, а будет распределен в больницах и назначаться по показаниям под контролем врача", - отметил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Сегодня".
После заявления Всемирной организации здравоохранения, через два дня препарат был зарегистрирован FDA в США, как первый препарат, который оказывает специфическое действие от коронавирусной болезни.
"Препарат есть в протоколе лечения, закупка состоялась, а его эффективность оценивают другие специалисты", - отметил Ляшко.
Справка УНИАН. Препарат "Ремдесивир" "почти не влияет" на риск умереть из-за осложнений COVID-19 и не помогает быстрее выздороветь. Всемирная организация здравоохранения опубликовала соответствующий отчет об исследовании этих лекарств. Через несколько дней Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на основе собственных исследований решили включить "Ремдесивир" в качестве лекарства от коронавирусной болезни. Задолго до отчета ВОЗ Штаты выкупили 90% произведенных запасов препарата.
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