Вслед за США: еще одна страна одобрила экспериментальный препарат для лечения COVID-19

Ремдесивир принадлежит к классу лекарств, влияющих на вирус напрямую. Он имитирует один из четырех строительных блоков ДНК и РНК, поглощается геномом вируса, замыкая процесс репликации.

Япония одобрила препарат Ремдесивир для лечения тяжелобольных коронавирусом.

Об этом сообщает CNA.

Таким образом, Япония стала второй страной в мире, которая внесла в протокол лечения этот препарат.

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование препарата Ремдесивир в экстренных случаях лечение коронавируса.

Как писал УНИАН, больные коронавирусом пациенты, которые принимали Ремдесивир, выздоравливали на 30% быстрее, чем те, кто употреблял плацебо. Американские ученые зарегистрировали первый случай, когда был продемонстрирован четкий эффект в лечении опасного недуга.

Ремдесивир принадлежит к классу лекарств, влияющих на вирус напрямую. Он имитирует один из четырех строительных блоков ДНК и РНК, поглощается геномом вируса, замыкая процесс репликации.