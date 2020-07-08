В Минздраве призвали украинцев придерживаться рекомендаций для предотвращения инфицирования коронавирусом
Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев соблюдать все рекомендации Минздрава для предотвращения риска инфицирования коронавирусом.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.
"Уважаемые украинцы, обращаюсь к вам: соблюдайте, пожалуйста, все рекомендации Министерства здравоохранения. Все эти рекомендации напрямую влияют на риск инфицирования коронавирусной болезнью", - подчеркнул министр.
Он подчеркнул, что необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.
"Если вы будете следовать этим достаточно простым рекомендациям, достаточно простым правилам, то таким образом вы сохраните свое здоровье, вы сохраните здоровье своих близких", - констатировал Степанов.
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