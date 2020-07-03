При Минздраве создан Медицинский совет, который будет консультировать по поводу изменений в системе здравоохранения

В его состав вошли ведущие специалисты страны по разным направлениям медицины.

При Министерстве здравоохранения создан Медицинский совет, целью которого является консультация по поводу внедрения и реструктуризации медицинской системы Украины, использования медицинских технологий и организации научных исследований.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения со ссылкой на главу ведомства Максима Степанова.

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«Вчера был создан Медицинский совет при Министерстве здравоохранения. В его состав вошли ведущие специалисты нашей страны. Он состоит из специалистов в сфере инфекционных заболеваний, кардиологии, онкологии, семейной медицины. В его состав вошли, в том числе, главные врачи больниц разного уровня: областных и районных», - отметил Степанов.

По словам министра, главная функция Медицинского совета - консультирование по поводу внедрения изменений в медицинскую систему Украины, использования медицинских технологий и организации научных исследований. Задачами Медицинского совета являются разработка и внесение предложений министру здравоохранения по реформированию системы здравоохранения, предоставление предложений по определению приоритетов в отношении международной технической помощи, бенефициаром которой определен Минздрав.

«Любые нововведения надо делать, учитывая мнение наших специалистов. Это люди, которые берегут наше здоровье и борются за наши жизни. С ними надо консультироваться, каким образом вносить изменения в медицину», - резюмировал Степанов.

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