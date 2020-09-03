Также социологическое исследование показало, что Министерству здравоохранения доверяют 30% граждан, а Национальной службе здоровья Украины - лишь 20%.

Только 18% украинцев довольны проведением медицинской реформы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг".

«18% опрошенных скорее довольны проведением медицинской реформы в Украине, 64% - скорее недовольны, 13% ничего не знают об этом. В большей степени проведением реформы довольны молодежь, более обеспеченные и те, кто чаще посещают семейного врача», - сказано в пресс-релизе по результатам опроса.

По данным опроса, 36% респондентов консультируются с врачом или медицинским специалистом по поводу состояния своего здоровья или предоставления каких-либо рекомендаций по состоянию своего здоровья реже, чем раз в год, 15-18% - каждый год или полгода, 13 % - минимум раз в 3 месяца и только 8% пользуются такой услугой ежемесячно.

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84% выбрали своего семейного врача и подписали с ним декларацию (их количество за два года выросло с 63% до 84%), 16% - еще не выбрали врача. Больше всего тех, кто выбрал своего терапевта среди старших, женщин и тех, кто чаще пользуется услугами врачей. Еще не выбрали - 16%.

Также опрос показал, что работу Министерства здравоохранения важной для себя и семьи считают 74% респондентов, 19% считают ее не важной.

В общем доверие к центральным государственным институтам системы здравоохранения несколько выросло по сравнению с предыдущим месяцем. Министерству здравоохранения доверяют 30%, не доверяют - 55%. Национальной службе здоровья Украины доверяют 20%, не доверяют - 38%.

Комитету Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования доверяют 14%, не доверяют - 51%.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населения. Выборочная совокупность в обоих волнах - по 2 тыс. респондентов. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,2%.

Опрос проводился в две волны: первая - 14-19 июля 2020 года, вторая - 15-25 августа 2020 года.

Медицинская реформа в Украине: история вопроса

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, Минздрав не собирается сворачивать второй этап медицинской реформы, а будет исправлять ошибки в планировании.

4 мая президент Владимир Зеленский призвал министра здравоохранения Максима Степанова, председатель профильного комитета Верховной Рады Радуцкого и главного санитарного врача Виктора Ляшко безотлагательно предложить пути решения проблем, возникшие из-за нового механизма финансирования в рамках второго этапа медицинской реформы. По словам президента, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тыс медиков и закрыто 332 больницы по Украине. Почти тысяча больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы. Среди прочего, он отметил, что областные детские больницы недополучат почти 200 млн грн, а большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров - на грани закрытия.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что медицинская реформа продолжается и должна быть завершена.

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Автор: Дмитрий Хилюк