Рак легких: причины, симптомы и диагностика

Рак легкого является одним из наиболее часто встречаемых злокачественных новообразований во всем мире.

Рак легких – группа злокачественных опухолей, возникших из клеток, выстилающих бронхи или легкие. Обычно правое легкое поражается чаще, чем левое, а верхние доли – чаще, чем нижние.

Онкология легких очень опасна для человека, так как нередко заболевание выявляется уже в распространенной стадии.

Известно, что мужчины страдают от рака легкого в 7-10 раз чаще, чем женщины.

Рак легких: симптомы

Чаще всего рак легких обнаруживается случайно, во время планового медосмотра или обследования по совсем другому поводу. Нередко развитие опухоли протекает бессимптомно.

Среди основных симптомов рака легких на ранних стадиях выделяют:

сиплый голос (сиплость появляется и исчезает безо всяких видимых причин);

хронический сухой кашель;

свистящий звук во время дыхания (объясняется разрастанием опухоли в тканях легкого);

боль в грудной клетке, которая усиливается на вдохе;

одышка и трудности во время вдоха (такой симптом говорит о том, что просвет альвеол в легких уменьшается);

немного повышенная температура (отличие от жара во время инфекционных заболеваний, температура редко поднимается выше 37–37,8 ˚С);

потеря веса (человек придерживается привычного рациона, тем не менее худеет);

постоянная усталость.

Рак легких: диагностика

Читайте такжеПростатит: симптомы, причины заболевания и как лечитьЕсли вы заметили у себя хотя бы один из перечисленных симптомов, обратитесь к врачу.

Чаще всего рак легкого выявляют на 3–4 стадии, когда лечение уже не так эффективно, как в начале болезни. Именно поэтому очень важно регулярно проходить обследования.

Рентгенологическое исследование

Это очень точные и неинвазивные методы обследования. При подозрении на рак легкого проводится рентгенография органов грудной полости в двух проекциях.

Бронхоскопия

Практически всем пациентам при подозрении на центральный рак легкого проводят бронхоскопию с бронхоальвеолярным лаважем и биопсией. Бронхоскопия позволяет осмотреть все отделы бронхов.

Трансторакальная пункционная биопсия

Этот метод используется лишь тогда, когда рак легких не удается диагностировать иными способами. Трансторакальная пункция опухоли выполняется под рентгенологическим или КТ-контролем.

Оценка мутационного статуса рецептора эпидермального фактора роста

Молекулярно-генетическая диагностика проводится с целью выявления мутации рецептора. При немелкоклеточном раке легких без образования метастазов при выявленных мутациях растет результативность химиотерапии на основе ингибиторов EGFR. Именно поэтому данное исследование проводится до назначения препаратов.