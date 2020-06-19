Психотерапевт рассказал, чем опасна паника, как ее распознать и преодолеть (видео)
Традиционно «Сніданок з 1+»1 привлекает внимание к психологическому здоровью человека и дает действенные советы, как жить в гармонии с собой и миром.
Чем опасна паника и как ее распознать, в этот раз рассказал в эфире «Сніданку з 1+1» постоянный эксперт утреннего шоу, психотерапевт, доктор медицинских наук Олег Чабан.
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По словам психотерапевта, у некоторых людей есть генетическая предрасположенность к панике. Но основным фактором ее проявления является среда, в которой находится человек. Например, является ли среда стрессовой, находится ли человек в постоянном дефиците времени, как влияют на психологическое состояние работа, проблемы, болезни, отношения в семье. Кроме того, женщины более склонны к панике, чем мужчины.
Причина паники:
- генетическая предрасположенность
- неблагоприятные социально-психологические условия жизни
- хронические болезни
- физическое истощение
Как объясняет Олег Чабан, распознать состояние паники помогут следующие признаки: учащенное сердцебиение, озноб, расстройство желудочно-кишечного тракта и необоснованный страх. Если по данным признакам вы заметили, что человек паникует, следует дать ему выпить воды или умыться, помочь настроить спокойное дыхание, отвлечь от паники. И главное - не паниковать самому.
Один из самых эффективных методов борьбы с панической атакой - правильное дыхание. Ведь именно нормализуя ритм дыхания, можно замедлить учащенное сердцебиение.
«Представьте, что перед вами горит свеча. Вы делаете вдох - и медленно дуете на нее, чтобы потушить. И так повторяете несколько раз. Можно также просто пройтись - прогулка снижает уровень гормона стресса в крови – кортизола», - советует эксперт.
Также, по словам психотерапевта, есть специальное упражнение для глаз, которое помогает расслабиться. Упражнение называется «звездочка»: медленно дыша, следует поднимать взгляд вверх-вниз, потом влево-вправо, а после - по диагонали. То есть, рисовать глазами условную «звездочку», при этом не двигая головой.
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