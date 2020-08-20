Психолог Наталия Колодяжная: Если человек все время находится в стрессе, в напряжении, в спешке, выполняет много задач, нужно позволять себе полениться и получить от этого удовольствие

С точки зрения психологии, лень и прокрастинация — это одно и тоже?

Прокрастинация — это откладывание, грубо говоря, «на завтра». Человеку нужно выполнить какую-то задачу, принять решение или сделать действие, а он постоянно откладывает на потом. А лень — это немного другое. Это симптом, за которым стоят самые разные причины.

В нашем социуме лень обычно осуждалась как плохая привычка вести пассивный образ жизни. Да, лень может быть отсутствием силы воли или действительно привычкой быть пассивным, но может быть следствием отсутствия энергии у человека и потребностью организма в отдыхе. Когда у организма после какой-то активности нет энергии, ему нужно время восстановиться. И лень выполняет защитную функцию, имея свои бонусы. Также лень может быть симптомом психического расстройства, в том числе депрессии. Чтобы понять, лень это или нет, или это прокрастинация, всегда нужно разбираться в причинах.

Прокрастинация— это ведь не расстройство?

Нет, не расстройство. Хотя бывают патологические случаи.

А может ли она быть признаком других расстройств у человека?

Если мы путаем прокрастинацию с ленью, и лень называем прокрастинацией. Ведь, как я говорила, лень может быть симптомом психических расстройств. Но прокрастинация- это просто про «откладывание дел». Важно отличать это от желания вообще ничего не делать как потребности в экономии энергии.

На ваш взгляд, почему так часто эти понятия, лень и прокрастинация, ставят в один ряд?

Думаю, их объединяет негласное осуждение в социуме человека, который постоянно обещает и откладывает, и человека, который не желает ничего делать. Еще лень и прокрастинацию объединяет то, что за ними может находиться внутренний конфликт между «должен» и «хочу». Этот внутренний конфликт может выглядеть как оттягивание (прокрастинация) или как лень (просто ничего не делать).

Многим свойственно откладывать, начинать «с понедельника» заниматься спортом и т.д. Человеку может не хватать мотивации, желания или силы воли. Но также бывают люди, с детства не воспитанные занимать активную позицию. Тогда можем говорить о лени, как о привычке вести пассивный образ жизни.

То есть, лень может быть в определенной степени следствием воспитания?

Да, может. Опять-таки, лень и прокрастинацию путают, потому что иногда причины их возникновения похожи.

Вы упомянули, что в социуме принято осуждать оба явления. А, с точки зрения психологии, стоит ли считать лень и прокрастинацию вредными привычками?

С точки зрения психологии, я считаю лень прекрасным симптомом, который помогает человеку задуматься, что с ним происходит. Что такое я делаю или не делаю, почему у меня возникает желание «отдохнуть», полениться? Настоящая лень — это лень, направленная на отдых и восстановление организма. С этой точки зрения лень абсолютно оправдана и даже полезна, ведь организму нужно время для восстановления. Если человек все время находиться в стрессе, в напряжении, в спешке, выполняет много задач, нужно позволять себе полениться и получить от этого удовольствие. Чтобы не случилось «выгорание».

Если же человек удовольствия от этого уже не получает, наоборот, появляется чувство вины, тут можно больше говорить про прокрастинацию. Это то, что отличает настоящую лень от прокрастинации.

Как быть людям, привыкшим чувствовать вину за свою лень или прокрастинацию? Это история у многих усугубилась на карантине, когда люди начали работать из дому.

Когда человек сам себя обвиняет и занимается «самоедством»— это про самоосуждение. Простыми словами: человек действительно считает, что поступает плохо, оттягивая и не приступая к работе. Отсюда, чувство вины. В противном случае, человек бы просто не выполнял никаких задач и кайфовал от своей лени.

Очень важно понимать и дифференцировать, что я «хочу» и что я «должен сделать». Вы привели пример про рабочую задачу, которую нужно выполнить, а человек этого не делает. В таком случае человеку важно самому себе задать вопрос: «Хочу ли я это делать по-настоящему или я просто должен это сделать?» Когда появляется ответ на этот вопрос, становится все понятно.

Чаще всего, если речь касается прокрастинации, человек просто внутри не хочет этого делать. Отсюда недостаток мотивации, нет понимания, зачем ему это делать. Здесь важно найти доступ к мотивации и к осознанию, что я должен, а чего я хочу, какие бонусы мне принесет эта деятельность, что будет, когда я сделаю или не сделаю задачу в положенное время. Для прокрастинатора это путь внутренней работы и осознания себя, настоящих желаний и потребностей.

Стали ли современные люди более ленивыми на фоне технологий или технологии позволяют меньше лениться или прокрастинировать?

Я считаю, что технологии экономят наше время. Благодаря технологиям, с каждым годом мы успеваем больше, скорость движения по жизни растет. С помощью технологий становимся многозадачными. Чтобы больше успевать, делать больший объем работы, зарабатывать больше и быть более успешными, мы вынуждены бороться со своей прокрастинацией. Сейчас такая тенденция. Ведь, чем дальше, тем больше прокрастинация осуждается. Актуализируется больше тем о том, как больше успевать. На примере женской темы говорим уже о том, чтобы женщина успевала быть и мамой, и женой, и профессионалом на работе. На борьбу с прокрастинацией, на постановку и достижение целей направлен коучинг, который повышает мотивацию. Это как раз противоположное действие прокрастинации.

Есть мнение, что перфекционизм и прокрастинация — это две крайности одной и той же сущности. Что вы об этом думаете?

Они действительно связаны, но это не две крайности. Я бы сказала, что одно вытекает из другого. Перфекционист хочет получить идеальный результат своей деятельности. Результат не на сто процентов, а на двести. Это касается всех сфер жизни — работы, отношений, каких-то творческих проектов, хобби. Некоторые перфекционисты, оценивая свои силы, понимают, что добиться такого результата будет слишком сложно для них. Понимая, что не сделают настолько хорошо, как хотелось бы, у человека включается внутреннее сопротивление — он начинает прокрастинировать.

Очень часто в терапии мы приходим через прокрастинацию человека к его перфекционизму. Ведь, как говорится, невозможно проглотить целого слона сразу, слона нужно есть по частям. Но перфекционист хочет сразу огромного слона, он не готов размениваться на кусочки. При этом, боится неуспеха, совершить ошибку. Эти страхи порождают прокрастинацию.

Прокрастинация свойственна большинству перфекционистов?

Мы не можем говорить о всех, ведь каждый случай индивидуальный. Есть перфекционисты, которые получают удовольствие от своего перфекционизма, у них получается добиваться своего. А есть перфекционисты, у которых не всегда получается.

Однако, действительно, часто случается так, что за перфекционизмом стоит страх совершить ошибку, а за этим страхом стоит прокрастинация. Часто перфекционисты даже не просто откладывают, а вообще не берутся за выполнение задачи, которую не могут выполнить на двести процентов. Только, если кто-то не обязывает их это делать.

Самостоятельно можно с этим справиться или нужна терапия?

В терапии мы тоже с этим вопросом работаем. Но если человек способен к самостоятельной внутренней работе, у него достаточно высокий уровень осознанности, почему нет. Здесь необходима собственная переоценка ценностей и внутренних убеждений по поводу того, хорошо это или плохо прокрастинировать, разрешить себе полениться, отложить дело. Это о попытке примирить «должен» и «хочу».

Существует много способов, которые помогают преодолеть прокрастинацию. Например, использовать планеры, дневники. Четкое расписание помогает справиться с прокрастинацией самостоятельно. Важно составлять себе четкий план, цель за целью.

А с ленью планирование помогает справиться?

Да, только нужно обязательно планировать и отдых. Ленивый день в неделю или ленивый день в месяц. Это должен быть законный отдых, чтобы потом не страдать от чувства вины.

Возможна ли жизнь без прокрастинации? Существуют ли, настолько заряженные или контролирующие себя люди?

Знаете, прокрастинация и лень связаны с уровнем жизненной энергии, на самом деле. Это то, что помогает нам как-то управлять своим уровнем энергии. Поэтому люди из вашего примера – «вечные двигатели» – у меня, как психолога, вызывают беспокойство.

Любой энергии свойственно опустошаться и заканчиваться. А прокрастинация и лень — это ведь и психологическая защита тоже. Если мы избавимся от своих психологических защит, то будем на пороге психического расстройства. К примеру, обращу внимание на биполярное расстройство, когда у человека есть маниакальная фаза и депрессивная. В маниакальной фазе происходит огромный подъем энергии, которую человек также много расходует. А потом организму, чтобы восстановиться, нужна депрессивная фаза.

Я считаю, что и прокрастинация, и лень — это нормально. Просто важно осознавать это в себе, научиться управлять, использовать для своего здоровья. Чтобы не прокрастинация управляла нами, а мы — ею.

Ирина Шевченко