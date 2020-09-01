В Украине существует проблема недофинансирования психиатрических больниц, эта система нуждается в реформировании.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".
По его словам, недофинансирование психбольниц, по сравнению с прошлым годом, является сверхкритичным. Местами оно достигает дефицита в 70%.
"Нами было разработано соответствующее финансирование, антикризисный пакет. Буквально на прошлой неделе я проводил совещание с врачами психиатрических больниц, чтобы они туда пригласили и Национальную службу здоровья, чтобы они сообщили, какая у них проблематика. Сейчас они уже начали перезаключать договоры, это переходное финансирование до уровня прошлого года у них предусмотрено с июля. С июля и до конца года они получат до уровня прошлого года, как они финансировались из госбюджета", - рассказал министр.
Он добавил, что в 2021 году психиатрические больницы и противотуберкулезные службы должны финансироваться по отдельной программе из-за "соответствующей специфичности". В Украине, по словам Степанова, порядка 22 тысяч человек имеют хронические психиатрические заболевания.
"Эти люди часто просто потеряли социальные связи. Они не способны себя обслуживать, не способны жить в обычном мире, и их некуда выписывать. В то же время, медицинской составляющей там очень часто немного. Поэтому есть смысл, чтобы это превращать в социальные службы. Но это невозможно сделать очень быстро, за месяц сказать - мы вас не будем финансировать, делайте что угодно с этими 22 тысячами больных", - пояснил он.
Как отметил министр, нужен отдельный план финансирования и реформирования психиатрической службы. Делать это, по его словам, возможно только со специалистами отрасли - Ассоциацией психиатров, главными врачами.
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