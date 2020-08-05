Все о прыщах на лице: почему возникают и как избавиться

Причина прыщей на самом деле не в соблюдении гигиены, она прячется значительно глубже.

Прыщи на лице - результат неправильной работы кожи. Отмершие клетки и кожное сало блокируют выход из волосяного фолликула. В таких спорах начинают размножаться бактерии, образуя воспаления.

Почему появляются прыщи на лице

Причина прыщей на самом деле не в соблюдении гигиены, она прячется значительно глубже. Например, в гормонах. Ведь именно они заставляют кожу вырабатывать сало в избыточном количестве, поэтому они просто не успевают их выводить. Обычно такие прыщи проходят до 30 лет. Однако есть случаи, когда эти «подростковые» прыщи остаются у людей на всю жизнь.

Также образованию прыщей способствует неправильная косметика. Все сделанное на масле повышает риск их развития. Слишком агрессивные средства тоже вредны. Лучше использовать мягкие средства на водной основе и не тереть высыпания.

Питание играет важную роль в здоровье вашей кожи. Некоторым людям достаточно отказаться от сладкого или молочного для того, чтобы проблема прошла.

Ухудшить состояние кожи может стресс. Если вы перенервничали и утром покрылись прыщами, это нормально, хоть и плохо.

Читайте также"Долой целлюлит": топ-6 причин, почему обязательно нужно делать сухой массаж

Какие есть типы прыщей

Прыщи - очень индивидуальное явление: по причине своего появления и развитием на коже. У одного человека может быть сразу несколько их типов. Некоторые из них могут быть всего лишь бактериальной инфекцией, другие вызывать некроз кожи.

«Черные точки» - самый распространенный тип прыщей. Точки эти могут быть максимум размером со спичечную головку и глубиной чуть ли не с сантиметр. За «головкой» может скрываться большое количество сала. А «черными» их называют не из-за грязи, а из-за окисления с воздухом.

Маленькие красные прыщи (иногда очень болят) или подкожные прыщи.

Белые прыщи на лице - это красный воспаленный участок с белым стержнем в центре - сначала жидким, а потом твердым. Жидкую основу прыща лучше не трогать из-за обилия в ней гноя.

Гнойные прыщи на лице скрыты глубоко под кожей и выступают над ней. Могут сильно болеть и доставлять дискомфорт.

Самым сложным типом прыщей являются так называемые кисты. Под кожей располагается большое количество гнойников, которых не извлечешь просто так. Именно эти кисты могут приводить к появлению шрамов.

Прыщи у младенцев связаны с реакцией на материнские гормоны. Специалисты не советуют их лечить и трогать. Прыщи у маленьких детей проходят самостоятельно.

Читайте такжеПольза и вред дыни, калорийность

Прыщи на лице - как избавиться

Если говорить о серьезном лечении, которое уменьшит их количество, тогда нужна, в частности, консультация с врачом.

При лечении прыщей на лице применяют антибиотики (как кремы, так и таблетки), ретиноиды, оральные контрацептивы и кислоты. Также: изотретиноин (в особо тяжелых случаях из-за ряда побочных эффектов).

Прыщи на лице лечить можно в домашних условиях: масло чайного дерева, хрящи крупного рогатого скота, цинк, пивные дрожжи. Их в качестве компонентов добавляют в различную косметику. Вполне домашних средств, как вылечить прыщи на лице, нет.

Однако дома можно попробовать метод «все выжать», но с использованием специальных косметических инструментов, чтобы как можно меньше травмировать кожу и уменьшить риск занесения в травмированные участки новых инфекций.

Все процедуры нужно делать на чистой коже и держать наготове какой-то легкий антисептик. После первого прыща обязательно протереть антисептиком инструмент. Однако использовать «тяжелую артиллерию» можно только в случаях, когда мягкие методы проблему не решили.

Воспаленные участки трогать нельзя.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram