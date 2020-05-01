Противозачаточные таблетки: негормональные и экстренные противозачаточные препараты

За десятилетия противозачаточные таблетки освободили многих женщин, позволив им отложить или предотвратить беременность и материнство, открыв другие возможности - образование или карьеру.

Сегодня более 100 млн женщин принимают таблетки, и это самая распространенная форма контрацепции в Европе, Австралии и Новой Зеландии.

Это второй по популярности способ контрацепции в Африке, Латинской Америке и Северной Америке и третий по популярности в Азии.

За эти десятилетия таблетки освободили многих женщин, позволив им отложить или предотвратить беременность и материнство, открыв другие возможности - образование или карьеру.

Противозачаточные таблетки негормональные

Противозачаточные негормональные таблетки являются удобным и эффективным контрацептивом для женщин. При правильном подборе врачом-гинекологом, они не имеют побочного эффекта.

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Негормональные противозачаточные таблетки может применять практически каждая здоровая женщина. Также они актуальны для тех, кто столкнулся с заболеваниями половых органов или кому противопоказано применение гормональных препаратов (после родов, в период кормления).

Экстренные противозачаточные таблетки

Экстренная контрацепция относится к методам контрацепции, которые можно использовать для предупреждения беременности после полового акта. Экстренная контрацепция может предупреждать беременность в 95% и более случаев при ее использовании в течение пяти дней после полового акта, однако ее эффективность тем выше, чем раньше они применяются.

Экстренную контрацепцию можно применять в следующих ситуациях: незащищенный половой контакт, наличие сомнений в эффективности использованных контрацептивных средств, неправильное использование контрацептивов, сексуальное насилие, если при этом не применялись контрацептивы.

Методы экстренной контрацепции включают в себя применение медьсодержащих внутриматочных контрацептивов и таблеток для экстренной контрацепции.

Рекомендуемыми ВОЗ таблетками для экстренной контрацепции являются улипристала ацетат, левоноргестрел и комбинированные оральные контрацептивы, содержащие этинилэстрадиол и левоноргестрел.

Таблетки для экстренной контрацепции предотвращают беременность путем предупреждения или задержки овуляции и не вызывают абортирования.

Побочные эффекты применения ТЭК аналогичны тем, которые вызываются пероральными контрацептивными таблетками и включают в себя тошноту и рвоту, незначительные вагинальные кровотечения нерегулярного характера и утомляемость. Побочные эффекты возникают нечасто, являются слабо выраженными и обычно проходят без какого-либо дополнительного лекарственного лечения.

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Препараты, используемые для экстренной контрацепции, не наносят вреда будущей фертильности. После приема ТЭК не происходит задержки с восстановлением фертильности.

Каких либо медицинских противопоказаний в отношении того, кто может пользоваться ТЭК, не существует.

Тем не менее, некоторые женщины по указанным выше причинам используют ТЭК периодически либо применяют их в качестве основного метода контрацепции. В таких случаях их необходимо дополнительно консультировать о том, какие другие варианты контрацепции более постоянного характера могут быть для них более подходящими и эффективными.

Частое использование экстренной контрацепции может привести к усилению таких побочных эффектов, как нарушения менструального цикла, хотя ее периодическое применение не представляет никакой опасности для здоровья.

Установлено, что таблетки экстренной контрацепции менее эффективны для женщин, страдающих ожирением (с индексом массы тела свыше 30 кг/m2), хотя и не вызывают каких-либо опасений в плане безопасности.

Противозачаточные таблетки для мужчин

Ученые работают над созданием мужских оральных контрацептивов уже более полувека. Несмотря на периодически поступающие оптимистические новости, до создания реально работающего препарата еще далеко.

Исследования и разработки мужских контрацептивов не только начались на 10 лет позже создания женских, они шли весьма медленно из-за отсутствия финансирования.

Некоторые ученые утверждают, что процесс разработки мужских противозачаточных средств сложнее, чем женских. Таблетка для мужчин препятствует производству спермы, но необходимый для этого гормональный фон может вызвать побочные явления.

Но работы по созданию противозачаточных таблеток идут. К примеру, в прошлом году исследователи из Вашингтона сообщили об успешных клинических испытаниях нового противозачаточного препарата для мужчин.

Прием одной капсулы в день привел к снижению количества сперматозоидов с небольшим количеством побочных эффектов.

Но как раз побочные эффекты и мешают экспериментальным мужским противозачаточным средствам.

Исследователи говорят, что может пройти десятилетие, прежде чем мужские таблетки появятся на рынке, но они считают, что существует высокий спрос на такие препараты со стороны пар.