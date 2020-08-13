Гинеколог назвала 10 причин, почему стоит быть осторожными с противозачаточными таблетками

Специалист призывает консультироваться со своим гинекологом, а не с «доктором Гуглом».

Самое главное — вы должны понимать, что со всеми медицинскими препаратами нужно быть осторожными. Что же касается оральных контрацептивов, то не следует забывать, что они имеют как показания, так и противопоказания.

Об этом рассказала акушер-гинеколог Людмила Шупенюк, пишет Elle.

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1. Ни в коем случае нельзя назначать гормональные контрацептивы себе самостоятельно — после рекомендации лучшей подруги или если вы увидели их в рекламе. Запомните: только врач может подобрать гормональные препараты, которые подходят именно вам.

2. Прием противозачаточных таблеток требует особой организованности от девушки. Если вы будете делать это нерегулярно (пропускать, пить не вовремя), то вас могут ожидать «сюрпризы» — от нарушения цикла до нежелательной беременности. Крайне важно досконально изучить инструкцию и знать, что делать, если вы сбились с прописанного врачом графика.

3. Во время приема противозачаточных таблеток стоит исключить вредные привычки. В частности, курение влияет на свертываемость крови — так же, как и оральные контрацептивы. Кроме того, у курящих женщин гораздо выше риск возникновения возможных побочных эффектов во время приема противозачаточных таблеток.

4. На фоне многих положительных результатов от правильно подобранных препаратов имеются и негативные последствия. Например, такие пилюли повышают риск развития рака шейки матки, а также неблагоприятно влияют на молочную железу. Статистика не пугающая, но о ней нужно помнить.

5. Для каждого возраста созданы свои препараты. Поэтому доктор назначает гормональный контрацептив, учитывая жалобы, имеющиеся заболевания и опасения женщины.

6. Нежелательно принимать противозачаточные тем пациенткам, у которых в семейном анамнезе были варикозные болезни, инсульты, тромбозы и всевозможные заболевания вен.

"Даже если женщина никогда не имела вышеперечисленных проблем, но они были у ближайших родственников — гормональные контрацептивы могут спровоцировать подобные заболевания. В таком случае есть смысл отказаться от приема таблеток или же усилить контроль за состоянием своего здоровья", - отметила гинеколог.

7. Осложнения от гормональных контрацептивов могут возникнуть у женщин с избыточным весом и дисметаболическим синдромом. Именно они чаще других страдают от побочных эффектов противозачаточных препаратов.

8. Самостоятельно прекращать пить гормональные контрацептивы ни в коем случае нельзя. Если у вас возникли какие-то проблемы и вы хотите отказаться от приема таблеток, обязательно обратитесь к врачу. Потому что с них нужно правильно «уходить».

"До сих пор многие пациентки думают, что необходимо делать перерывы между приемами гормональных контрацептивов. Допустим, если вы принимали противозачаточные таблетки в течение года, вам необходим «отдых» от них на несколько месяцев. На сегодня доказано, что такая схема наносит только вред. На протяжении года наш организм привыкает к контрацептиву, а после паузы ему необходимо заново запускать процесс адаптации", - говорит врач.

9. Гормональные препараты действительно самое надежное средство, которое предохраняет от нежелательной беременности. Но при этом оно не защищает от заболеваний, передающихся половым путем. Поэтому, если вы не уверены в партнере, необходимо использовать барьерную контрацепцию.

10. Всегда обращайте внимание на изменения в теле во время приема гормональных препаратов. Если у вас возникли жалобы, которых не было ранее, посетите врача.

"Отменять и резко прекращать пить таблетки нельзя. Обязательно посоветуйтесь с гинекологом, уточните, связано ли это с приемом противозачаточного средства и стоит ли отказаться от оральной контрацепции. Как врач с многолетней практикой я могу сказать, что с осторожностью стоит подходить не только к гормональным контрацептивам, но также и к методам прерывания нежелательной беременности — как таблетированным, так и хирургическим, а еще к образу жизни и продуктам питания. Помните: любой препарат и любой продукт может в одном случае нести пользу, а в другом — вред. И, пожалуйста, консультируйтесь со своим гинекологом, а не с «доктором Гуглом»", - призвала гинеколог.

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