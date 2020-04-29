Простатит: симптомы, причины заболевания и как лечить

Воспаление простаты на сегодня является лидером в группе мужских заболеваний. Самыми тяжелыми последствиями болезни являются бесплодие и рак простаты.

Простатит – это воспаление предстательной железы (более известной под латинским наименованием prostata, то есть простата). Этот орган является важной частью мужской половой системы: он вырабатывает секрет, обеспечивающий двигательную активность и жизнеспособность сперматозоидов.

Читайте такжеЦистит – симптомы болезни, причины появления и как лечить

Воспаление простаты на сегодня является лидером в группе мужских заболеваний. Его осложнение грозит бесплодием, снижением либидо, импотенцией и даже раком простаты.

При возникновении благоприятных для него условий развитие простатита возможно у мужчин любого возраста. Обычно к нему склонны мужчины в возрасте 20-50 лет. Часто это заболевание трудно диагностируется.

Виды простатита

Острый простатит. Воспаление предстательной железы, которое возникает в результате попадания инфекции и тяжело протекает.

Хронический бактериальный простатит. Это форма заболевания, когда инфекция возвращается снова и снова, и ее трудно лечить.

Хронический простатит / синдром хронической тазовой боли. Эта форма сложно диагностируется и проявляется постоянными болями в области таза, которые продолжаются более трех месяцев.

Бессимптомный воспалительный простатит. Протекает без симптомов и может быть обнаружен во время исследования другой проблемы со здоровьем.

Простатит: симптомы заболевания

Симптомы простатита зависят от характера течения заболевания. Самыми распространенными признаками этой болезни являются следующие:

частое мочеиспускание;

затруднение мочеиспускания;

боль и жжение во время мочеиспускания;

меньше мочи во время мочеиспускания;

боль в нижней части спины или таза;

снижение или полное отсутствие эрекции;

болезненная эякуляция;

повышение температуры тела, озноб, слабость (часто только при острой инфекции).

Причины воспаления простаты

Само по себе попадание инфекции в простату не обязательно вызывает воспаление. Риск развития простатита возрастает из-за различных предрасполагающих к заболеванию моментов:

инфекции, передающиеся половым путем;

длительное половое воздержание или, наоборот, чрезмерная половая активность;

нарушение кровообращения в органах малого таза – например, из-за малоподвижного образа жизни;

частые переохлаждения;

ослабление иммунитета;

хронический стресс и переутомление;

вредные привычки, ведущие к развитию интоксикации: алкоголь, курение, крепкий кофе.

Простатит: как лечат болезнь

Лечение простатита должно назначаться врачом. Терапевтическая схема зависит от причины, вызвавшей воспаление предстательной железы.

Читайте такжеТаблетки для похудения: самые популярные и эффективные средства для снижения веса

При остром простатите обязательно назначают антибиотики. Дополнительно могут быть рекомендованы обезболивающие и противовоспалительные средства. Массаж – еще один эффективный метод воздействия на простату. Он открывает протоки, нормализует кровообращение органов мошонки, малого таза.

Что касается хронического простатита, то этот тип заболевания трудно поддается лечению, и инфекция может вернуться. В терапии часто используют комбинацию лекарственных препаратов с физиотерапевтическими процедурами и массажем предстательной железы. В случае необходимости назначаются иммуностимулирующие средства.

Профилактика возникновения простатита

Для предотвращения возникновения неприятного для мужчин заболевания необходимо устранить провоцирующие факторы и придерживаться простых правил. В частности, следует вести здоровый образ жизни, тщательно соблюдать личную гигиену, укреплять иммунитет, практиковать регулярную упорядоченную половую жизнь и своевременно лечить любые инфекционные заболевания.