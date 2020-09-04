Инфекционист назвал несколько факторов, которые приведут к росту числа больных коронавирусом в Украине.

В Украине сегодня наблюдается рост количества больных из-за того, что вирус проникает в новые группы населения и географические части. А также из-за смягчения карантина.

Читайте также"За чертой здравого смысла": Степанов раскритиковал празднование Дня Одессы и предупредил о последствиях Об этом заявил инфекционист, консультант по управлению изменениями, основатель Revival Institute Вадим Аристов, передает Главред. Кроме этого, по его словам, снижается среднесуточная температура и изменяется влажность - эти факторы существенно влияют на скорость распространения вируса. Также все больше украинский считают, что вирус не является страшным.

"Все это ведет нас к тому, что следующий пик заболеваемости в Украине будет бешеным", - подчеркнул инфекционист.

Аристов отметил, что летом распространение коронавируса "съелось" именно благодаря погоде, но сейчас жара постепенно отступает, поэтому "осенью у нас, к сожалению, будет не 4-6 тыс. случаев в день, а больше. Скорее всего, верхний предел будет определять пропускная способность наших лабораторий".

По словам инфекциониста, основной фактор, который будет способствовать большей заболеваемости осенью - это не грипп, а тот факт, что люди больше времени будут проводить внутри помещений. В этих помещениях будет ниже уровень воздухообмена и недостаточная влажность.

"К тому же, люди психологически устали носить маски и соблюдать ограничения, поэтому они слышат только то, что хотят слышать. Это, в конце концов, приведет к неправильному поведению", - подытожил специалист.

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Автор: УНИАН