Минздрав: проходить медосмотр во время действия карантина не нужно

17 июня правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 июля.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что на период карантина была приостановлена ​​норма, которая требует прохождения медицинского осмотра по профессиональным признакам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Степанов сказал на брифинге.

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«На время действия карантина, кроме запрета прохождения медосмотров, была приостановлена ​​норма, которая требует прохождения медосмотров по профессиональным признакам, для того, чтобы снизить риск инфицирования и передачи инфекций», - заявил министр.

«На сегодняшний день в тех обязательных случаях, когда необходимо проходить медосмотр, его проходить не нужно. Эта норма приостановлена ​», - отметил Степанов.

Как сообщал УНИАН, правительство ввело в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже он был продлен до 24 апреля, а затем - до 11 мая. С 11 мая в стране начали постепенно смягчать карантин.

С 22 мая Украина перешла к адаптивной модели карантина. Правительство ослабило общенациональные ограничительные меры, но они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация.

17 июня правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 июля.

В Украине на утро 19 июня зарегистрировано 34 тыс. 984 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 985 летальных, 16 тыс. 33 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 921 новый случай.

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