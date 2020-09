Несмотря на то, что основной урожай овощей и фруктов приходится на лето, осенью тоже есть много свежих, полезных продуктов, на которые рекомендуют обратить внимание специалисты по здоровому питанию.

Медики рассказали о полезных и вредных продуктах осеннего сезона.

Врачи-диетологи призывают ограничить присутствие в рационе вредных, а увеличить - полезных, пишет Eat This, Not That.

Полезные осенние продукты

Первой в списке идет тыква. Все ее сорта богаты витаминами А и С и содержат омега-3 жирные кислоты.

“Тыква богата калием и обеспечивает более 20% дневной нормы клетчатки”, - рассказала американский диетолог Александра Миллер.

Это также хороший источник витаминов группы B, необходимых для нормального обмена веществ.

Дальше идут грибы, в которых много витамина B и D, а также селена – антиоксиданта, который восстанавливает повреждение клеток и помогает щитовидной железе. Кроме того, грибы можно использовать во многих блюдах вместо мяса.

Цветная капуста - универсальный заменитель продуктов, богатых углеводами, таких как рис. Кроме того, крестоцветные, в том числе цветная капуста, снижают риск некоторых видов рака, например предстательной железы.

Не менее полезна и листовая капуста – отличный источник кальция и калия.

Для многих яблоки - синоним осени. Они богаты клетчаткой и витамином C, который необходим для защиты десен, заживления ран и поддержания иммунитета. Яблоки считаются одним из лучших фруктов для похудения.

Еще один полезный осенний фрукт – груши. Один плод среднего размера содержит 24% суточной нормы клетчатки. А получаемый организмом из груш пектин помогает справиться с чувством голода.

Вредные продукты

Сотрудники центра New Balance Foundation рекомендуют не доверять рекламе, где речь идет об исключительной пользе рисовых хлебцев. Их продвигают как полезный аналог обычного хлеба. На самом деле в их составе содержится много простых углеводов, что заметно повышает гликемический индекс продукта.

Кроме того, нельзя активно налегать на кофе, о влиянии которого на здоровье ведутся споры до сих пор. Врачи убеждены, что безопасными можно считать не более 400 мг напитка в течение суток.

Соевое молоко является не лучшим решением для замены коровьего. Оно в состоянии имитировать гормон эстроген, запуская его рецепторы в организме. Есть достаточно альтернатив для соевого молока, например, миндальное.

Диетолог Юджиния Джанос советует отказаться от покупной выпечки. Там содержится немало трансжиров и сахара, что ведет к скачку уровня ЛПНП на фоне сокращения ЛПВП. Также повышается риск инсульта.

Мюсли нельзя назвать полезными из-за их высокой калорийности и избытка сахара. Кроме того, убрать из рациона желательно покупные соки, диетическую колу, фруктовые смузи и консервированные овощи.

