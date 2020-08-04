Ляшко назвал "не очень утешительными" тенденции охвата вакцинацией от инфекционных болезней в Украине

По словам заместителя министра здравоохранения, это может привести к тому, что наряду с коронавирусом будут регистрироваться вспышки вакциноуправляемых инфекций.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отмечает, что тенденции уровня охвата плановыми прививками против инфекционных болезней согласно Национальному календарю прививок за первое полугодие 2020 года "не очень хорошие".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе брифинга.

Говоря о вакциноуправляемых инфекциях, Ляшко сообщил, что в Украине на протяжении января-июня зарегистрировано 1 тыс. 17 случаев коклюша, 245 случаев кори, 120 случаев эпидемического паротита и 28 случаев краснухи.

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"К сожалению, тенденции уровня охвата плановыми прививками против инфекционных болезней, включенных в Национальный календарь прививок, за первое полугодие 2020 года, не очень хорошие... Наиболее критическая ситуация у нас в Днепропетровской области, где, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, показатели снижены на 47%. Плохая ситуация в Житомирской области, в Киевской, Хмельницкой, Харьковской областях", - подчеркнул он.

Во Львовской области, добавил Ляшко, помимо снижения уровня вакцинации против кори, краснухи и паротита, наблюдается значительное снижение уровня вакцинации против коклюша, дифтерии и столбняка - 23%, 18% - против полиомиелита.

"Все это может привести к тому, что у нас наряду с коронавирусной болезнью будут регистрироваться вспышки вакциноуправляемых инфекций, которые можно и нужно профилактировать", - отметил Ляшко.

Он добавил, что сегодня некоторые люди опасаются делать прививки в период эпидемии коронавируса. В то же время, отметил Ляшко, есть четкая позиция Всемирной организации здравоохранения и Национальной технической группы экспертов по проведению прививок в этот период.

"Эти рекомендации нашли отражение в постановлении главного государственного санитарного врача Украины, которое четко прописывает, как нужно делать прививки в период эпидемии для того, чтобы исключить инфицирование коронавирусной болезнью, посещая семейного врача или учреждение здравоохранения", - отметил Ляшко.

Чиновник также добавил, что в настоящее время в каждой области имеются доступные и качественные вакцины.

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