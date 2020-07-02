В Минздраве призвали украинцев вакцинироваться, чтобы не допустить вспышек других болезней во время эпидемии COVID-19

Ляшко напомнил, что взрослым каждые 10 лет нужна прививка от дифтерии и столбняка.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал украинцев планово вакцинироваться, чтобы не допустить вспышек других болезней во время эпидемии COVID-19

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко заявил на онлайн-брифинге.

«Хочу призвать всех: вакцинируйтесь! Сейчас идут активные разработки вакцины против коронавирусной болезни. Пока мы имеем подходы к третьей клинической стадии различных разработчиков вакцины против коронавирусной болезни», - сказал он.

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В то же время Ляшко призвал украинцев не забывать об инфекциях, которые существуют наряду с COVID-19. «Мы не должны допустить вспышки вакциноуправляемых инфекций во время эпидемии коронавирусной болезни», - подчеркнул он.

Главный санврач отметил, что взрослым каждые 10 лет нужна прививка от дифтерии и столбняка.

«Дети: мы должны знать о 10 инфекционных болезнях, для которых на сегодняшний день существует эффективная защита. Гепатит Б, туберкулез, корь, паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и гемофильная инфекция. Вакцинируйтесь, защищайте себя, защищайте детей, вместе мы победим все проблемы, в том числе и эпидемического профиля», - подчеркнул Ляшко.

Как сообщал УНИАН, в Украине на утро 2 июля зарегистрировано 45 тыс. 887 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 185 летальных, 20 тыс. 53 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 889 новых случаев. Всего проведено 677 тыс. 254 тестирования методом ПЦР.

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