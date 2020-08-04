С 2022 года в Национальный календарь прививок будет включена вакцинация против пневмококка

Эта вакцинация будет проводиться трижды: первые две прививки - в первый год жизни и третья прививка - во второй год жизни.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что с 2022 в Национальный календарь прививок будет включена вакцинация против пневмококковой инфекции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе брифинга.

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"Несмотря на пандемию, мы предпринимаем все меры для дополнительного расширения календаря прививок и расширения перечня инфекционных болезней, от которых можем и должны защищаться путем иммунопрофилактики", - сказал Ляшко.

В частности, в июне, отметил он, Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендовала Министерству здравоохранения включить в Национальный календарь прививок вакцину против пневмококковой инфекции.

"31 июля Оперативный штаб Министерства здравоохранения по противодействию вакциноуправляемым инфекциям рассмотрел указанное предложение, а также рассмотрел обращение Глобального вакцинного альянса к Украине о том, что она может получить вакцину против пневмококковой инфекции по специальной цене. И также рекомендовал поддержать позицию Национальной технической группы экспертов и включить в Национальный календарь прививок с 2022 года вакцину против пневмококковой инфекции", - сообщил Ляшко.

Он пояснил, что такая вакцинация будет проводиться трижды: первые две прививки - в первый год жизни и третья прививка - во второй год жизни.

"Мы определили возрастную группу, мы определили коэффициент охвата. И сейчас будем проводить переговоры с Министерством финансов Украины для того, чтобы включить в Государственный бюджет 2020 года средства для закупки вакцины, которая будет включена в Национальный календарь прививок. И начнем вакцинировать, начиная с января 2022 года", - сказал чиновник.

Как сообщал УНИАН, ранее Ляшко назвал "не очень утешительными" тенденции охвата вакцинацией против инфекционных болезней в первом полугодии

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