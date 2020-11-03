В украинских клиниках количество желающих вакцинироваться от гриппа в период пандемии коронавируса возросло.

Вакцина против сезонного гриппа не защищает от COVID-19, однако существенно уменьшает риск заболеть обеими болезнями одновременно, что часто приводит к летальному исходу.

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Об этом пишет Апостроф.

В украинских клиниках количество желающих вакцинироваться от гриппа в период пандемии коронавируса возросло. Врачи поддерживают такую вакцинацию, потому что она способствует более легкому течению болезни и уменьшению риска смертности.

"Одновременно две инфекции могут протекать намного тяжелее и обременять друг друга. Таким образом, вакцинация до момента заражения коронавирусом может положительно способствовать в том плане, что человек не заболеет гриппом", - пояснил врач-инфекционист Виктор Третьяков.

Многие украинцы решили, что пока нет вакцины от коронавируса, надо помогать себе тем, что есть.

"От гриппа по крайней мере я могу защититься... Это вакцина, которая доступна уже много лет. То есть если с короной мы только ждем, то от этого уже можем защититься. И если я могу сэкономить себе три недели времени, то почему бы это не сделать"" , - заявила журналистам одна из посетительниц клиники, которая проходила вакцинацию.

В Минздраве также рекомендуют в этот период вакцинироваться от сезонного гриппа. Врачам прививки планируют делать бесплатно, для остальных граждан - эта услуга платная, поскольку прививка от гриппа не относится к перечню обязательных.

Прививка от гриппа: что нужно знать

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Автор: УНИАН