Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отмечает, что приоритетно от гриппа будут вакцинированы медицинские работники инфекционных больниц и экстренной медицинской помощи.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.
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Отвечая на вопрос, почему все плановые прививки, а также от гриппа, следует делать во время пандемии, Ляшко напомнил, что правительство выделило средства для закупки вакцин для медработников и госслужащих.
"Сегодня глобальный дефицит вакцины ... Но Министерство здравоохранения с этого понедельника уже начало развозить первые дозы вакцины против гриппа, которые будут направлены медицинским работникам, которые первыми встречают больных с коронавирусной болезнью. Инфекционные больницы, экстренная медицинская помощь - это те медицинские работники, которые будут приоритетно вакцинированы против гриппа за государственные средства", - пояснил он.
Ляшко отметил, что вакцинироваться нужно, ведь другие болезни, в частности, инфекционные «не ушли в отпуск».
"Только путем проведения плановых прививок, а также внеплановых, в случае, если были пропущены эти прививки, мы сможем эффективно и качественно влиять на эпидситуацию", - подчеркнул он.
Ляшко добавил, что прививки необходимо делать, чтобы дополнительно не нагружать систему здравоохранения больными дифтерией, корью, краснухой, паротитом и другими инфекционными болезнями.
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