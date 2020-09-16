На онлайн конференции BIL Armenia эксперты рассказали, как вредные привычки влияют на здоровье, и какая стратегия позволит минимизировать риски.

На онлайн конференции BIL Armenia эксперты рассказали, как вредные привычки влияют на здоровье, и какая стратегия позволит минимизировать риски.

Факторы, влияющие на здоровье человека, — неправильное питание, сидячий образ жизни, постоянный стресс и вредные привычки (употребление алкоголя и курение). В «послужном списке» большинства жителей мегаполисов имеется один или несколько из них. И не все готовы расстаться с ними — отказ от привычки, сопровождающийся срывами и угрызениями совести, — не меньший стресс для организма. Основываясь на понимании психологии человека, эксперты разобрались, почему ЗОЖ — не догма, и как предложить взрослому человеку альтернативу, которая сработает с пользой для здоровья.

Джозеф Рибак, доктор медицинских наук, в качестве действенной стратегии привел концепцию Harm Reduction: «Уменьшение вреда — это здравый отказ от подхода “все или ничего”. Это набор практических действий, направленных на сокращение негативных последствий вредных привычек. Стратегия на основе концепции заключается в том, чтобы исключить риски там, где это возможно, при помощи альтернативных решений».

Исследователь подчеркнул, что концепция применяется в качестве государственной стратегии в ряде западных стран. Такой подход считается сбалансированным и его можно применить ко многим сферам жизни: от поведения на дороге до режима работы и отдыха.

Одним из основных правил концепции является этапность адаптации — человеку нужно время на привыкание к новому. Поэтому чем спокойнее пройдет процесс перехода, тем больше шансов, что желаемое поведение закрепится надолго.

К примеру, Алмаз Шарман, ученый-биомедик и президент Казахстанской академии профилактической медицины, рассказал, как найти баланс и привыкнуть к правильному питанию. Начать стоит с малого: не переедать, разнообразить рацион фруктами и овощами, отказаться от сладких газированных напитков и полуфабрикатов. Но стоит оставить «место» и для маленьких удовольствий: пищей нужно наслаждаться, а не корить себя за каждый съеденный кусок.

Существенно на здоровье современного человека влияет и сидячий образ жизни. Артем Оганесян, клинический исследователь, заключил, что отсутствие достаточной физической активности приводит к тревоге, депрессии, ожирению, гипертонии, сердечно-сосудистым заболеваниям. Чтобы избежать этого, необязательно изматывать себя в спортзале. Исследователь советует делать регулярные перерывы и периодически работать стоя. Можно пройтись до метро пешком вместо автобуса, а вечернее телешоу заменить на прогулку в парке.

Но настоящими «лидерами» в развитии сопутствующих заболеваний являются чрезмерное употребление алкоголя и курение. От последнего, по данным ВОЗ, умирает около 8 млн человек в год.

По данным Питера Харпера, профессора онкологической клиники Лондона, 80 веществ в дыме сигареты считаются канцерогенными (могут вызывать онкологические заболевания). Всего же при горении табака в воздух попадает 7000 вредных химических веществ. Альтернативы есть и тут: электронные системы доставки никотина обладают долей риска не более 0,02 в сравнении с показателем 1 у сигарет.

«Содержание вредных веществ в аэрозоле электронных систем нагревания табака в среднем на 95% ниже в сравнении с традиционными сигаретами. Вопреки ошибочному мнению, использование никотина в таких устройствах не повышает риск онкозаболеваний так, как это происходит при курении сигарет», — отметил ученый.

По мнению Наримана Дарвишова, практикующего психолога из Украины, вредные привычки формируются из-за хронического стресса. Стресс вызывает скачок гормона кортизола в крови и ощущение дисбаланса — кто-то в этом состоянии медитирует, а кто-то — переедает и выкуривает пачку сигарет. «Плохая привычка — это способ борьбы со стрессом… Но позитивные изменения в подсознании произойдут только после регулярного повторения новых полезных привычек», — считает эксперт.

Ученые пришли к выводу, что уменьшение вреда как стратегия способна улучшить показатели общественного здоровья. А доступность информации об альтернативах позволит каждому сделать осознанный выбор.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН