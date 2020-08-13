В Одессе в швейном цеху выявили 25 нелегалов, из которых 9 - с высокой температурой

Граждан Вьетнама, которые нарушили миграционное законодательство, отправили на карантин.

В Одессе правоохранители выявили в швейном цеху 25 иностранцев-нелегалов, из которых 9 были с высокой температурой.

Об этом сообщает прес-служба Главного управления Миграционной службы Одесской области.

Как отмечается, 12 августа в управление полицейские доставили 25 граждан Вьетнама, которые нарушили миграционное законодательство. Нелегальных мигрантов сотрудники Национальной полиции обнаружили во время проверки цехов для пошива одежды.

«В результате скрининга у девяти иностранцев зафиксирована высокая температура и их сразу передали в медицинские учреждения на карантин», - сказано в сообщении.

В результате проверок, уже принято 16 решений о принудительном возвращении указанных граждан в страну происхождения (Вьетнам) или третью страну с привлечением к административной ответственности по ст. 203 КУоАП.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая