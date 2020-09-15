Александр Стадник пожаловался на высокую температуру и боль в горле.

Председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заболел COVID-19.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Только что получил результат исследования на COVID-19. К сожалению он оказался положительным. Высокая температура, боль в горле и другие типичные симптомы болезни стали поводом для обращения к врачу», - написал Стадник.

В комментариях глава ОГА сообщил, что будет лечиться в Киеве, а не в Николаеве. Это вызвало вопросы у горожан.

Коронавирус: ситуация на 15 сентября

В Украине за минувшие сутки подтвердили 2905 новых случаев коронавируса. Всего инфицировались 159 702 человек.

Суточный показатель заболеваемости - один из крупнейших за все время пандемии.

3 264 (+53 за сутки) человека умерли. Выздоровели уже 70 810 (+1 267) человек. Сейчас активными больными являются 86 895 пациентов.

Больше всего заболеваний подтвердили в Тернопольской области (+390), Харьковской области (+307), Одесской области (+306) и Киеве (+285).

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Автор: Дмитрий Захаров