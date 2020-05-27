Правительство расширило перечень больниц, которые лечат коронавирусных пациентов

В перечень внесли учреждения здравоохранения, которые начали оказывать помощь больным с 1 апреля.

Кабинет министров Украины принял решение дополнить перечень учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

“Проектом акта предлагается дополнить перечень учреждений здравоохранения, которые оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19, учреждениями, которые оказывали эту помощь с 1 апреля 2020 года, и не были внесены в него”, - сказал министр здравоохранения Максим Степанов, представляя документ.

Ранее Степанов сообщил, что Украина может отказаться от использования гідроксихлорохіну для лечения COVID-19.

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