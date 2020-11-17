86,9% респондентов употребляют сверхурочную дозу соли, а 66,4% - меньше рекомендованной порцию фруктов и овощей.

Украинцы чрезмерно потребляют соль и употребляют мало фруктов и овощей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные во время онлайн-презентации результаты исследования STEPS относительно распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний в Украине.

По данным опроса, украинцы потребляют меньше необходимой ежедневной нормы фруктов и овощей.

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Так, при необходимости потребления пяти порций фруктов и овощей в среднем опрошенные употребляют 4,2 порции (3,8 порций - мужчины и 4,5 порций - женщины), а менее пяти порций в типичный день употребляют 66, 4% респондентов.

Потребление соли

Кроме того, как свидетельствуют результаты исследования, распространенной проблемой среди населения Украины является чрезмерное потребление соли. Опрошенные потребляют в сутки в среднем около 12,6 г соли, хотя рекомендуется употребление не более 5 г.

Согласно проведенным анализам, более 5 г соли в сутки употребляют 86,9% украинцев.

Также 66,7% респондентов сообщили, что всегда или часто добавляют соль во время приготовления пищи, 26,9% - всегда или часто употребляют продукты, которые подвергаются технологической обработке с высоким содержанием соли, 44,9% - всегда или часто добавляют соль или соленый соус в еду.

В то же время 51,5% украинцев считают, что употребление большого количества соли может вызвать проблемы со здоровьем.

Как проводился опрос

Исследование проводилось Всемирной организацией здравоохранения, Министерством здравоохранения Украины, Центром общественного здоровья Минздрава Украины, Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко при поддержке Всемирного банка.

Первый этап исследования состоялся в 2019 году. Тогда опросили 7 тыс. 700 респондентов в возрасте от 18 до 69 лет на всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Метод исследования - интервью с глазу на глаз по месту жительства респондента, а также антропометрические и биохимические измерения, в частности, анализы мочи и крови и измерения веса, роста и др. Второй этап исследования продолжался в течение 2020 года и состоял в анализе полученных данных.

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Автор: Антонина Доломанжи