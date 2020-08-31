Точную причину повторного заражения COVID-19 медикам пока установить не удалось.

Причиной повторного заражения коронавирусом часто является то, что иммунитет, который возникает к COVID-19, непродолжительный.

Об этом рассказал врач-инфекционист, замдиректора Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник, пишет ТСН.ua.

По его словам, это предположение являеся версиями предыдущих исследований.

"Организм наш вырабатывает антитела, затем титр их падает, и возможность повторного заражения высока. Существует исследование в Южной Корее, когда повторно проявляли положительные ПЦР-тесты: у пациентов находили вирус, но уже мертвый. Этот пациент не должен был бы быть опасным для других людей, но, к сожалению, это еще не изучено, и мы не можем точно сказать, что это так может быть. Впрочем, мы точно знаем, что иммунитет непродолжительный - 3-6 месяцев. Поэтому возможность повторного заражения коронавирусом очень высока", - пояснил врач.

Он рассказал, что в Украине уже фиксировали случаи повторного заражения.

"У нас в Украине тоже были люди, которые повторно болели, даже трижды, просто мы не можем интерпретировать эти данные сейчас, потому что мы не знаем как, мы же врачи и просто лечим", - добавил Игорь Берник.

Ранее случай повторного заражения COVID-19 зафиксировали в США.

Коронавирус в Украине: статистика

За прошедшие сутки Украине обнаружили 2141 новый случай инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 121 215 случаев COVID-19.

В Украине с сегодняшнего дня вступило в силу новое карантинное зонирование. Оно было утверждено на прошлой неделе решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Автор: Юрий Годован