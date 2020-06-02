Врач оценил, насколько массовыми могут быть случаи повторного заболевания COVID-19

Как объяснил врач, тест, который показывает наличие у человека антител на коронавирус, не обязательно свидетельствует о наличии иммунитета.

Случаи повторного заражения коронавирусом не могут носить массовый характер.

Об этом рассказал врач-инфекционист Юрий Жигарев, передает "Обозреватель". "Сказать, что большинство будет болеть COVID-19 два-три раза, я не могу", – отметил он, комментируя случай повторного заражения медика в Черновцах.

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Как объяснил врач, тест, который показывает наличие у человека антител на коронавирус, не обязательно свидетельствует о наличии иммунитета, поскольку между понятием "антитела" и понятием "иммунитет" нельзя ставить знак равенства.

По его словам, шансы людей, переболевших COVID-19, заразиться им вновь, "довольно невысокие". "Хотя мы и говорим, что это новый вирус, но это один из большого семейства коронавирусов. Мы знаем, что они способны вызывать респираторные повреждения, но никаких страшных качеств у него нет. Я думаю, что это единичные случаи".

В этом контексте он сообщил о случаях повторного заражения корью. "Но это может быть 1 случай на тысячу или на 10 тысяч", – сказал медик.

Напомним, врач Черновицкой городской больницы №1 во второй раз за время пандемии заразилась коронавирусом COVID-19.

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