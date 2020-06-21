"Коронавирус меняет ДНК": врач объяснила, почему происходит повторное заражение COVID-19

По словам врача, организм человека перестает помнить и не формирует стойкий иммунитет.

Коронавирус переформатирует клетку ДНК человека, она перестает распознавать его как угрозу и не формирует иммунитет.

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В этом заключается причина повторного заражения COVID-19, рассказала заслуженный врач Украины Ольга Богомолец, передает «Обозреватель».

"Повторное заражение зависит от того, что организм человека перестает помнить и не формирует стойкий иммунитет. Клетка забывает, что была такая вирусная инфекция и начинает заново с ней бороться", – пояснила врач.

Она констатировала, что вирусы пытаются быть "умнее" людей. "Но в любой эпидемии надо быть оптимистами. Да, вирусы и бактерии иногда приводят к смертности, но не было такого, чтобы мы их не победили и не уничтожили. Поэтому все равно победа будет за нами", – заверила Богомолец.

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